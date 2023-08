Wardacosta ta asisti boto The Hook na Rancho Clemente/ Kustwacht assisteert het vaartuig The Hook bij Rancho Clemente

E boto, The Hook cu parcialmente a zink despues di e yobida di awa fuerte na Aruba recientemente, a ser asisti pa e punto di sosten di Wardacosta na Aruba.

E boto tawata na Rancho Clemente na su lugar di ankra y a bai bow di awa parcialmente despues di e yobida di awa pa motibu di orcan Franklin. Wardacosta a bai Rancho Clemente y a yuda e capitan cu ekiponan pa pomp tur e awa for di e embarcacion. Durante di e pompmento di awa, e boto a subi poko poko bin superficie bek. E capitan di e boto The Hook tawata hopi contento cu Kustwacht a yud’e salba su boto.\

Kustwacht assisteert het vaartuig The Hook bij Rancho Clemente

De boot The Hook, die gedeeltelijk onder water kwam te liggen na de recente zware regenbui op Aruba, werd door het Kustwacht steunpunt Aruba geholpen. De boot lag bij Rancho Clemente aan zijn ligplaats en kwam na de zware regenbui door orkaan Franklin gedeeltelijk onder water te liggen. De Kustwacht is naar Rancho Clemente gegaan en heeft de kapitein geassisteerd met apparatuur om al het water uit het vaartuig te pompen. Gedurende het pompen van het water, kwam het vaartuig langzaam weer naar boven. De kapitein van het vaartuig The Hook was tevreden dat de Kustwacht hem heeft geholpen zijn vaartuig te redden.