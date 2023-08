Airport a bati alarma pa un sospechoso para dilanti ora no tin vuelo mas pa e anochi

Den oranan di anochi a drenta informe cu securitynan di airport ta captando via nan camaranan di seguridad un persona sospechoso para dilanti airport ora cu no tin ningun vuelo mas ta bay ni yega, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin topa cu e persona kende ta un turista ecuatoriano cu pa di 3 biaha ta bini Aruba pero no tabata haci nada malo. Polis a bisa e bishitante cu internacionalmente nan no permiti hendenan keda tanto rato para na un sitio asina vulnerable. E homber a compronde y a bandona e sitio.