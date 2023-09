CAMPEONATO DI BILJART 60+ TA DEN FUL SWING!

Posted in

Tanki Leendert – Diasabra ultimo, 26 di augustus, e candeloso torneo di biyar bola 8 pa esnan 60-plus titula “Jani Brokke Memorial Tournament” a cuminsa den ful swing aya n’e palacio di biyar na Tanki Leendert. E torneo anual aki, organisa pa Fundacion Movemento ta Bida, un biaha mas a logra trece e crème de la crème di e hungadonan veterano den biyar, pa dje forma aki dicidi con ta bay “separate the boys from the men”!

Patrick Henriquez ta haya un vrij lot den prome buelta y ta sigui pa enfrenta nada menos cu “Sheik” Orman, kende a caba di suta Mario Maduro. Sheik su bateria ya no ta di confia mas y Patrick ta sigui facilmente pa di tres ronde. N’un otro mesa tur cos ta mustra cu tin un posibel caso di “conspiracion”! Aki e organisadonan a “fix” p’e dos duronan di “e luga caminda abo no ta wak nan, pero nan si ta wak bo” cay contra otro: “Lucky” Viviano vs Juni “Kilowatt” Figaroa! Aki Juni ta probecha rapidamente di e “AO” di Lucky, y ta bay di biaha enfrenta legendario Buchi Briezen, kende – atrobe – a bari mop mesa cu Ernesto Pardo! Na otro mesa, Rudolf Arends ta perde dje campeon actual Gino Geerman, kende ta sigui di biaha cu gana Omar Lampe, esun c’un rato prome a gana Moonchi Kelly. Otro trabuco, Junini Quandt, ta gana Mr. Frenzo, Franklin Ruiz, pa despues gana “the living legend” Edwin“Kwek” Chirino y sigui na bida den winner’s round.

Diasabra awo, 2 di september, cuminsando pa 6’or di atardi aya n’e palacio di biyar na Tanki Leendert, un tabla lo bula di segundo piso ora cu Patrick Henriquez enfrenta nada menos cu “The Pardo Slayer” Buchi Briezen, y na otro mesa e campeon 2022, Gino “Beton” Geerman, enfrenta e sub-campeon 2022, esta Junini Quandt, pa wak kendenan lo bay p’e gran semi-final den winner’s round. N’e otro bracket, esta di loser’s round, e caminda ta laaaargo ainda pa Lucky Viviano ora e enfrenta Ernesto Pardo, Rudolf Arends enfrenta Moonchi Kelly, FranklinRuiz enfrenta Coffi, y Mario Maduro enfrenta Edwin“Kwek” Chirino. Pues shonnan, diasabra awor, 2 di september, cuminsando pa 6’or di atardi ne’ palacio di biyar na Tanki Leendert, e di dos buelta ta sigui dje candeloso torneo biyar bola 8 pa 60-plus, e famoso JaniBrokke Memorial Tournament” organisa pa Fundacion Movemento ta Bida. Entrada ta completamente gratis pa pueblo en general bin goza.