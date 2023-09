Cumplimento cu pago di loonbelasting y BBO/BAVP/BAZV mester mehora E debe total di periodo januari te cu juni 2023 ta 31.7 miyon florin

ORANJESTAD – Departamento di Impuesto ta un departamento di gobierno cu tin e tarea pa garantisa entrada di impuesto y pa facilita e contribuyente pa por cumpli cu su debernan fiscal. Responsabilidad fiscal ta encera entregamento di declaracion y pago corespondiente na tempo.

E cumplimento (of compliance) pa cu pago di impuesto ta un parti importante di un bon comportacion fiscal. Segun e cifranan, e empresanan cu a entrega nan declaracion di loonbelasting y BBO/BAVP/BAZV di e periodo januari te cu juni di aña 2023, no a paga e suma di impuesto cu ta coresponde cu nan propio declaracion y/of no a paga na tempo. Consecuentemente Departamento di Impuesto a saca cobransanan adicional cu boet pa incumplimento di pago.

Ta importante pa menciona cu den e cifranan di loonbelasting ta inclui tambe e primanan di AOV/AWW y AZV y ta trata sumanan cu e dunador di trabao a retene for di su empleadonan y no a paga esaki na Departamento di Impuesto. Pues ta trata sumanan di impuesto y primanan social cu ta coresponde cu e responsabilidad di pago di e empleado cu no a wordo paga debidamente. Pago di BBO/BAVP/BAZV ta coresponde cu e sumanan di ganashi di un empresa caminda cu e 7% di impuesto cu ta aplicabel no a wordo paga na Departamento di Impuesto.

Aki ta sigui un bista di e incumplimento of “non-compliance” pa loke ta trata pago di impuesto conforme propio declaracion di algun comerciante.

1.684 Cantidad di cobransa adicional 7.787

Cumplimento cu impuesto ta e responsabilidad di e contribuyente

Cumplimento cu declaracion y pago di impuesto ta e responsabilidad di e contribuyente y no di Departamento di Impuesto. Sea e ta un persona individual, dunador di trabao, comerciante chikito y/of compania grandi. Ta importante pa menciona cu si un contribuyente no cumpli cu pago di impuesto tin consecuencianan indesea di boetnan halto y sumanan di interes cu ta resulta den un suma total mas halto pa paga sin cu ta necesario. Esaki por hinca e comerciante y/of empresa den un situacion financiero dificil pa sali for di dje. P’esey keda sin haci pago di impuesto no ta un opcion.

Departamento di Impuesto kier gradici e comerciantenan cu si a cumpli debidamente cu e pagonan di loonbelasting, primanan di AOV/AWW/AZV y BBO/BAVP/BAZV y den mesun rosea urgi e comerciantenan cu no ta cumpli cu nan pago di impuesto pa atende cu nan responsabilidad fiscal. Nos tur mester demostra di ta consciente di e importancia di cumpli cu nos debernan di impuesto y asina contribui na bienestar di nos tur cu ta biba y trata riba e dushi isla di Aruba.

Gerencia di Departamento di Impuesto 1 di september 2023