Intento di atraco na cas di ex-comerciante a fracasa, atracador a bay cu paspoort di empleada

Diasabra mainta a drenta informe di un intento di atraco na cas di un ex-comerciante conosi na Klip, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un atracador a a yega drenta den e cura y a ataca e empleada domestico na e cas y a exigie pa e yabi pa drenta e cas pero e empleada a bisa di e no tin acceso pa drenta e cas y e atracador a drenta den e camber di e empleada y a sali cu e paspoort y algun otro cos insignificante di e empleada. e atracador a purba asina mes pa drenta e cas unda e viuda di e comerciante ta pero no a logra y a bay for di e sitio. E empleada a duna polis e descripcion y polis a bay rondea den e area pero no a encontra cu e sospechoso.