Na ORCA Bank a incauta 2.4 miyon florin di caso Avestruz:

Secretario General di MEP: E Boef ta den corte bek

Benny Sevinger y caso AVESTRUZ lo ta den corte bek den luna di september.

Secretario General di MEP a splica cu e caso di Avestruz di Benny Sevinger di AVP ta continua den luna di september y lo ta den corte atrobe. Manera ta conoci, cu Benny y su gang a ricibi un total di 11 aña di prison pa e negoshinan cu nan a haci cu tereno y patrimonio di Aruba. Benny Sevinger Parlamentario di AVP y e miho amigo di Mike Eman ta den Hoge Beroep pa cu esaki. Fiscal a pidi 5 aña pa Benny, pero hues na final a dicidi cu 1 aña diprizon lo ta suficiente. Den e caso actual (3) hues lo bay revisa e caso y tuma un decision nobo.

Benny di AVP acusa cu 5 encargo hopi pisa:

Ministerio Publico ta acusando Benny di 1. Valsheid in geschrifte ( Falsificasion), 2. Oplichting ( Estafa), 3. Misbruik van Functie (Maluso di Poder), 4. Het aannemen van steekpenningen( aldanniet handelen instrijd met zijn plicht) acepta Soborno, 5. Opzettelijk gewoonte witwassen ( Deliberadamente y a propositolaba placa). Pues e acusacionnan di corupcion contra e magnate yex Minister actual Parlamentario di AVP esta Benny Sevinger tahopi, pero hopi pisa.

Algun triki di Benny den caso di Damira Real Estate pa Donaco Group VBA:

Damira Real Estate cu ta di Gaby Werleman (ex candidato di AVP y semper e man drechi di Henny Eman y Mike Eman) a pidi un tereno comercial di 8843m2 na Eagle riba un “prime location” pa traha un condominio super luhoso mas boutique facility y cafe. E proyecto aki lo tin un costo di Afl. 22.216.00,00 esta 22.2 miyonflorin pa trahe. Asina esaki a wordo presenta door di Gaby Werleman na Benny Sevinger. Mesora Damira Real Estate & Construction di Gaby Werleman y su (pareha) a ricibi bendicion diBenny Avestruz Sevinger “akkoord conform verzoek”. Pues asinaDamira Real Estate & Construction NV a ricibi su terenomiyonario esta patrimonio di gobierno riba e fecha 25 dinovember 2015. A bende e shares di e NV aki plus e tereno pa 6.3 miyon florin sin a pone un blokk. E caha di triki di Benny y AVP.

Refrescando memoria kico tur fiscal a presenta contra Benny di AVP:

Fiscal a confronta Benny “himself” cu un pago di un fiesta pa su propio yiu den Holiday Inn unda Holiday inn ( amigo di Benny) a paga $8000 na bebida pa e fiesta aki. Tambe, fiscal a prueba con Benny a ricibi regalo di su “best friend” y empleado di su bureauesta Susebeek. Durante investigacion nan a confronta Benny cu un pago haci na Fantastic Gardens di Afl. 25.201,64 pa hardin di su propio hogar. Benny a reaciona bisando “Ik heb dit zelf bijFantasic Garden contant betaald”. Despues nan a confronta Benny cu cheques (transferencia) di Pats Development NV cu ta un compania di Susebeek cu a paga e suma aki na Fantastic Gardens. Benny a bira bleek bleek y a cambia ful su declaracion. Aki Benny a inventa e storia cu e no ta corda mucho bon, pero el a duna Susebeek e Afl. 25.201,64 mil florin cash pa Susebeek bay page pe y posiblemente Susebeek lo a page for di su compania. Asina por a gara Benny ta gaña diferente biaha y no por a saca su curpa. Investigacion a comproba cu Susebeek a paga Afl. 100.000 mil florin pa comberti Benny su cas den un hogar bunita. Susebeek a cumpra un ekipo di gym na balor di Afl.23.000,- pa Benny. Tambe, Susebeek a paga ful un cura di cas pa Benny Sevinger na balor di Afl.22.000,-. Fiscal den su requisitoir a pone cu, “ Verdachten Sevinger en Susebeek zitten hier te liegen”. Puesnan no sa con pa saca nan curpa afo.

Na Orca Bank na Curaçao tin un cuenta cu un suma di 2.4 miyonflorin riba dije riba nomber di Susebeek e “best friend” di Benny Sevinger. E placa aki tambe a bin di bendemento di tereno. Den e sentencia di hues den eerste aanleg a dicta pa “verbuer” e sumaaki . Pues a dicta pa encauta y pues kita e suma aki di Benny Sevinger su “best friend”. Por a prueba den corte cu e placa aki a bin door di e fechorianan cu Benny y su CLAN tabata comete. Alabes di aki sumanan grandi a bay pa drecha Benny su paleis. Bueno (3) hues lo mira e caso aki di nobo. Berguensa si pa Benny ta cobrando ainda placa di pueblo pa actua como representante. Interno AVP ta pasando den un scual como cu e sapatonan bieu no kier laga bay y Mike Eman no tin curashi pa tuma ningundecision. Tempo lo mustra.