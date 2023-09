Minister Endy Croes: LIRAYSA PONSON A HACI UN INVESTIGACIONTOCANTE E STUDIATENAN CU NO TA REGRESAARUBA DESPUES DI FINALISA NAN ESTUDIO NA HULANDA

ORANJESTAD: Recientemente, Minister Endy Croes a reunicu Sra. Liraysa Ponson y Sr. Gregorio Tromp. Sra. Ponsontabata un studiante na Universidad di Aruba, Faculty of Hospitality and Tourism Management Studies. Den e etapafinal di su estudio el a haci un investigacion pa su tesis. E titulo di e tesis ta“Factors related with the choice to moveback to Aruba once graduated”. Manera ta conoci, Aruba tabrinda e studiantenan e oportunidad unico pa continua cu nan estudio avansa den exterior na, entre otro, Hulanda. E deseo tapa una bes e studiantenan termina nan estudio regresa Aruba bek cu nan diploma, conocemento y experencia pa asinacontribui na progreso y desaroyo di nos pais.Lamentablemente, tin studiante no ta finalisa nan estudio of no ta regresa Aruba. Esaki ta significa cu Aruba no tabeneficia di e conocemento y experticio di e studiantenan aki.

E investigacion di Liraysa su tesis ta basa riba e factornan cu ta hunga un rol cu e studiantenan no ta scoge pa regresa Arubadespues di a finalisa nan estudio. E investigacion ta brindaconseho y/ of sugerencia con pa atrae e studiantenan bek na Aruba, pa asina nan por sigui contribui cu e desaroyo di nos pais. Liraysa a entrevista trinta (30) studiante cu ta bibando ystudiando na Hulanda. Loke cu a resalta di e investigacion ta e factornan cu ta atrae e studiantenan pa regresa Aruba ta, entreotro, oportunidad pa trabou, famia- y amistadnan incentiva, sentido di responsabilidad na cas y den sociedad, cultura y balor, experencia obteni door di a studia den exterior, clima y desaroyo di un pais. E motibonan dicon hopi studiante no taregresa Aruba ta paso nan no ta wak oportunidad pa siguicrece y desaroya den nan carera y no ta ricibi e salario cu nan merece. Conseho con pa atrae e studiantenan pa regresa Aruba bek ta, entre otro, mas oportunidad pa trabou, inverti den enseñansa, mas opcion di estudio na Aruba, menos corupciony faboritismo den nos sistema gubernamental. Pa conclui, Minister Endy Croes ta gradici Liraysa pa su bishita, su dedicacion na e estudio y pa e recomendacionnan, alabes tadesea Liraysa hopi exito cu su Master’s Degree denOrganization Studies na universidad di Tilburg na Hulanda.