Inscribi awo pa Landsexamen 2024

Oranjestad, 4 di september 2023

Departamento di Enseñansa Aruba (DEA), seccion examen, ta informa cu inscripcion

pa Landsexamen MAVO, HAVO y VWO pa aña 2023 -2024 ta habri di 5 di september

te cu 5 di oktober 2023.

Ken por participa?

Landsexamen ta brinda e oportunidad pa haal un diploma di MAVO, HAVO of VWO na

un manera flexibel.

Un “landsexamen” ta igual na e examen di un scol secundario y un diploma di

landsexamen MAVO, HAVO of VWO tin e mesun balor cu e diploma obteni via un scol

secundario. Landsexamen ta aplica e mesun exigencianan pa examen (exameneisen)

y e mesun “schriftelijke centrale examens”.

Esnan cu no ta bishita scol secundario (mas) pero cu ainda kier haal nan diploma, como

tambe esnan cu kier haal certificado pa un of mas materia (vak) specifico por inscribi pa

participa na Landsexamen. Esnan cu scoge pa participa na landsexamen no ta obliga

pa haci examen den tur materia pareu. Bo por scoge pa haci examen y haal

“deelcertificaten” pa un (1) of mas materia durante diferente aña escolar. Cada

candidato tin maximo 10 aña pa haal su diploma via landsexamen.

Riba nos website ea.aw riba e pagina di Landsexamen por haya mas informacion di e

similaridadnan y e diferencianan entre Landsexamen y scol secundario.

Con pa inscribi?

Pa inscribi mester yena formulario digital di inscripcion cu ta riba nos website

www.ea.aw. Aki tambe lo mester upload un extracto di registro civil (afl. 5,-) cu no ta

mas bieu cu 6 luna.

Mas informacion

Pa tur informacion tocante Landsexamen mester download e “Informatiebrochure

Landsexamen 2024” for di nos website. Bay na www.ea.aw y riba e pagina principal

busca Landsexamen na letter (L) den e alfabet menu.

Ta sugeri candidatonan y interesadonan pa sigui Departamento di Enseñansa Aruba

riba Facebook y/of Instagram @EducationAruba pa keda na altura di tur informacion.