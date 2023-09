No ta den campaña so bo mester drenta den pueblo, pero tur tempo. Awe nos ta den Piedra Plat y Paradera cu e tremendo “Ban Topa”. Awe, diamars, 6.30 pm di atardi nos ta topa na Centro di Bario Piedra Plat. Si bo kier haya informacion of bo kier trese bo preocupacion dilanti, sea den e sala of priva, nos ta spera bo! Un fuerte abraso, Evelyn