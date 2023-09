Diahuebs atardi polisnan atento di distrito 2 (Noord) a para un pick-up sospechoso na Paraguana. Durante e control a topa cu un chauffeur cu no tin rijbewijs y no por a mustra ningun documento di e auto. Eynan dibiaha polis a confisca e vehiculo y a lag’e na pia. Asina evita e causa accidente y no rin seguro ya cu recientemente e tabata envolvi den un accidente cu un otro auto y polis a kita e auto ey for di dje. Awor ta e pick-up a ser kita for di dje.