No perde ofertanan increibel riba articulonan di hotel na e di dos benta anual di Stimami Sterilisami su Summer Sidewalk Sale!

ORANJESTAD, Aruba – September, 2023 – Marca September 17 den bo calendario pa bo no perde e regreso di Stimami Sterilisami su Summer Sidewalk Sale cu lo tuma lugar na Engelandstraat 5 (ex edificio di Playa Liquor) di 8 AM te cu 4 PM. Aki bo lo por haya un surtido amplio di productonan nobo y usa di Marriott Vacation Club, Bucuti & Tara Beach Resort, Ritz Carlton, Renaissance Resort, Tara Eco Supplies, One Love Foundation, y Ben Kaufman na prijsnan increibel.

E productonan ta inclui mueblenan varia, matras, serbete, clechi di cama, t-shirts, tayo, glas y hopi mas! Tambe bo lo tin e oportunidad di amplia bo famia y duna un cacho of pushi un hogar pa semper via Luna Foundation, Nine Lives Foundation, y Sgt Pepper’s Friends cu lo atende e evento cu mascotanan cu ta cla pa adopcion. Y como un extra treat, Craft & Lola lo duna sabor na e evento ofreciendo nan tacos

delicioso pa solamente $1 durante henter e dia. 100% di e fondonan recauda durante e evento lo wordo uza pa e campaña nacional

di sterilisacion di Stimami Sterilisami, cu a sterilisa casi 34,000 cacho y pushi.

“Nos ta sumamente agradecido y conmovi door di e ayudo y contribucion di Bucuti & Tara, Marriott, Ritz Carlton, Renaissance, Tara Eco Supplies, Ben Kaufman, Nine Lives Foundation, Luna Foundation, Sgt Pepper’s Friends, Craft & Lola, y One Love Foundation. Entre tur nos partnernan cu a contribui generosamente, One Love Foundation y Ben Kaufman merece un mencion special. Nan generosidad no ta

solamente inclui e donacionnan cu nan a haci pero tambe nan compromiso pa biaha for di Merca pa ta hunto cu nos durante e evento,” e Directiva di Stimami Sterilisami ta anuncia.

“E evento no ta bai solamente yuda contribui na nos mision pa mitiga e sufrimento di cacho y pushi riba caya, pero tambe e ta bai brinda nos comunidad e oportunidad pa cumpra productonan duradero y di bon calidad na prijsnan hopi barata, mientras cu nan ta pasa un dia leuk den famia. Nos ta invita henter Aruba pa bin disfruta y apoya e maraviyoso causa aki.”

Fundashon Stimami Sterilisami

Fundashon Stimami Sterilisami ta un non-profit organization cu ta uza 100% di tur donacion pa ofrece subsidio pa e procedura di sterilisacion pa tanto publico en general, como tambe organisacionnan di boluntario cu ta cuida cacho y pushi riba caya. E organisacion su bukinan ta habri y ta wordo controla pa asina brinda transparencia total di e uzo di fondonan. Pa esnan cu kier aporta na e gran causa aki,

por haci donacion directo na Fundashon Stimami Sterilisami:

Bank: Aruba Bank

Acc. Number: 6012630190

Acc Name: FUNDASHON STIMAMI STERILISAMI

Swift code: ARUBAWAX