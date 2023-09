Aspirantnan di e kustwachtopleiding a rond af nan simannan di introduccion exitosamente

Diabierna ultimo, aspirantnan di e estudio basico pa bira agente di Wardacosta (Basis Opleiding Kustwacht (BOK) 2023), a marcha drenta Marinebasis Parera despues di cuater siman di entrenamentu intensivo. E 21 aspirantnan di Aruba, Corsow y Sint Maarten, tin un meta, un

carera bunita na Wardacosta.

Durante e simannan di introduccion e hobennan pa cuater siman largo, bow di guia di nan instructornan a sigui les den klas y bai

diferente campamento introductorio. Durante e campamentunan, e aspirantnan a marcha basta kilometer, landa hopi, cushina nan mes,

construi vlot y tambe a completa ehersisionan anfibio. Nan ehersisio final pa nan simannan di introduccion di ‘Samen Sterk’ a cuminsa diawebs ultimo parti anochi. Pa e ehersisio final aki e aspirantnan a marcha y a rema riba laman cu destino final Marinebasis Parera riba diabierne mainta. Na Marinebasis Parera e aspirantnan a keda risibi cu un aplouso caluroso na entrada di parti di coleganan di Wardacosta y otro coleganan.

Durante e ceremonia Director di Wardacosta Caribe Hulandes, Walter Hansen a hiba un discurso pa e aspirantnan y nan instructornan. “Bosonan a cuminsa e trayecto aki, 14 di augustus como 21 persona individual di cual 10 candidato di Aruba, 6 di Corsow i 5 di Sint

Maarten. Awor, 4 siman despues, mi ta mira 1 grupo, 1 unidat! Wardacosta ta un profeshon bunita, importante,y honorabel. Bo ta bisti dos pechi: un di polis y un di marinero. Awor e otro parti di bosonan estudio ta cuminsa. Esaki ta solamente e fin di e prome fase. Tur kos ku bo

siña awor, bo por huse den bo trabou den futuro. Awor bo tin e chens pa hasi fayonan y siña for di nan. Exito ta unicamente posibel si bo traha como tim. Hunto nos ta fuerte! Pabien!”

Despues di e discurso di e Director, e aspirantnan a risibi nan pechi ofisial di BOK, como muestra di aprecio pa nan prestacionnan durante e simannan di introduccion. E siman aki e aspirantnan ta bai cuminsa ku e modulo basico di habilidat, cu ta inclui prome ousilio (EHBO) y habilidatnan di tiru, cu lo bai dura 8 siman. Wardacosta ta desea e aspirantnan hopi exito.

Aspiranten kustwachtopleiding hebben introductieweken met succes afgerond

Afgelopen vrijdag marcheerden de aspiranten van de nieuwe Basis Opleiding Kustwacht (BOK) 2023 na vier intensieve introductieweken Marinebasis Parera binnen. De 21 aspiranten uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben allemaal één doel, een mooie carrière bij de Kustwacht.

Gedurende de introductieweken hebben de jongeren vier weken lang onder begeleiding van hun instructeurs klassikaal lessen gevolgd en verschillende kennismakingsbivakken meegemaakt. Gedurende de bivakken hebben de aspiranten kilometers gemarcheerd, veel gezwommen, zelf gekookt, vlotten gebouwd als ook amfibische oefeningen voltooid. Hun eindoefening voor de introductieweken startte afgelopen donderdagavond. Voor de eindoefening hebben de aspiranten gemarcheerd en op zee gepeddeld met als eindbestemming de Marinebasis Parera op vrijdagochtend. Op de Marinebasis Parera zijn de aspiranten bij de ingang met luid applaus ontvangen door kustwachters en andere collega’s.

Tijdens de binnenkomstceremonie heeft de Directeur Kustwacht Caribisch Gebied, Walter Hansen een toespraak gehouden voor de aspiranten en hun instructeurs. “Jullie zijn gestart op 14 Augustus als 21 individuen. 10 kandidaten uit Aruba, 6 van Curacao en 5 uit Sint Maarten. Nu, 4 weken later, zie ik 1 groep! Kustwachter is een mooi, belangrijk en eervol beroep. Je bent 2 dingen in 1. Politie man/vrouw en zeeman/vrouw. Nu start de rest van de opleiding. Dit is pas het einde van de eerste fase. Alles wat je nu leert vraagt en beoefent, kun je later in je werk gebruiken. Nu heb je de kans om fouten te maken en om er van te leren. Je kunt alleen maar slagen als je dat samen doet. Samen Sterk! Gefeliciteerd!”

Na de toespraak van de Directeur mochten de aspiranten hun officiële BOK-pet in ontvangst nemen als blijk van waardering voor hun prestaties gedurende de introductieweken.

Deze week starten de aspiranten met de module basis vaardigheden o.a. EHBO en schietvaardigheid die 8 weken gaat duren. De Kustwacht wenst de kustwachtaspiranten veel succes.