Resultadonan di e Encuesta Forsa Laboral (LFS) di November 2022

ORANJESTAD – Den November di 2022, Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) hunto cu Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) y Centrale Bank van Aruba (CBA) a ehecuta e Encuesta Forsa Laboral. E encuesta aki ta wordo haci anualmente, y ta tambe conoci como e Labor Force Survey (LFS). E obhetivo principal di e LFS ta pa obtene un bista completo y actual di e mercado laboral di Aruba. Por medio di

acumulacion di datos, e encuesta por determina cifras cardinal di un pais, manera e grado di empleo y desempleo, y tambe pa señala e otro tendecianan cu tin riba e mercado. E informacion aki ta uno esencial pa e desaroyo di maneho pa cu e mercado

laboral.

E LFS di November 2022 a tuma lugar digitalmente y telefonicamente. E grupo obhetivo a consisti di esnan cu a participa den e Censo2020 y e LFS 2021. E personanan aki a ricibi yamada telefonico o a haya un e-mail cu un weblink cu a dirigi nan na e encuesta.

E encuesta a inclui algun pregunta basico pa e miembronan di e hogar, pero pregunta relaciona cu e mercado laboral a solamente wordo dirgi na persona cu tin 15 aña bay ariba ya cu segun e principionan di e International Labour Organization (ILO) nan ta ser considera como parti di e forsa laboral di un pais.

E datos colecta durante November di 2022 a determina un aumento di 4.1% di persona emplea compara cu aña 2021. E proporcion di persona emplea relativo cu e populacion di 15 aña bay ariba ta 58.1%. E cantidad di esnan emplea na November 2022 tawata 52.053 persona. E cantidad di persona desemplea a conoce un reduccion di 4.5% en comparacion cu e aña 2021. E grado di desempleo na November 2022 tawata 4.3%. Esaki ta un hecho remarcabel, como cu den e ultimo dos decada Aruba no a yega di conoce un grado di desempleo bou di 5%.

E grado di desempleo di hende muher a baha di 9.7% na 2021 pa 5.3% den November 2022, mientras cu e grado di desempleo pa homber a baha di 7.9% pa 3.2% den e mesun periodo aki.

E grado di desempleo pa hoben di entre 15 pa 24 aña a baha for di 19.1% den aña 2021 pa 9.9% den November di 2022. E cantidad di persona inactivo for di e mercado laboral a conoci un aumento leve, di 38.7% na aña 2021 pa 39.3% na November 2022. E grupo aki ta e ‘personanan cu no ta tuma parti activamente riba e mercado laboral’ y esaki ta consisti pa mayoria parti di studiante y persona pensiona cu no ta buscando empleo.

E resultadonan di e encuesta ta wordo publica na un forma mas detaya den un infographic riba e website di DAO na: daoaruba.com

DAO ta gradici tur esnan cu e participa den e encuesta LFS November 2022 y cu asina a logra contribui na e exito di e encuesta aki.

Resultaten van de Arubaanse Labor Force Survey (LFS) per november 2022.

ORANJESTAD – In november 2022 hebben het Directie Arbeid en Onderzoek (DAO)

samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Centrale Bank van

Aruba (CBA) hun jaarlijkse Labor Force Survey (LFS, november 2022) uitgevoerd. Het

hoofddoel van de LFS is het verkrijgen van een uitgebreid en up-to-date inzicht in de

Arubaanse arbeidsmarkt. Door gegevens te verzamelen, bepaalt de enquête de

werkgelegenheids- en werkloosheidspercentages, evenals andere trends op de

arbeidsmarkt. Deze informatie is essentieel voor de ontwikkeling van het

arbeidsmarktbeleid in Aruba.

De LFS-november 2022 vond plaats via zowel telefonische interviews als online

vragenlijsten. De doelgroep bestond uit degenen die deelnamen aan Censo2020 en de

LFS 2021. Deze personen ontvingen een telefoontje of een e-mail met een link naar de

online enquête. Hoewel de enquête basisvragen bevatte voor alle leden van het

huishouden, waren de arbeidsmarkt gerelateerde vragen specifiek gericht op personen

van 15 jaar en ouder, omdat de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) hen beschouwt

als onderdeel van de beroepsbevolking van het land.

De verzamelde gegevens in november 2022 bepalen een toename in het aantal

werkenden van 4,1% vergeleken met het jaar 2021. Het aandeel van werkenden ten

opzichte van de bevolking van 15 jaar en ouder is 58,1%. Het aantal werkenden in

november 2022 was 52.053 personen.

Het aantal werklozen daalt met 4.5% ten opzichte van het jaar 2021. De

werkloosheidscijfer percentage in november 2022 was 4,3%. Dit is een opmerkelijk

gebeurtenis omdat er de afgelopen twee decennia geen werkloosheidspercentage is

geweest dat onder de 5% lag.

Het werkloosheidspercentage voor vrouwen daalde van 9,7% in 2021 naar 5,3% in

november 2022, terwijl het werkloosheidspercentage voor mannen daalde van 7,9%

naar 3,2% in dezelfde periode.

Het werkloosheidspercentage onder jongeren (15 tot 24 jaar) daalde van 19,1% in

2021 naar 9,9% in november 2022.

Het aantal inactieven op de arbeidsmarkt heeft een lichte stijging gekend van 38,7% in

2021 naar 39,3% in november 2022. De groep ‘personen die niet actief deelnemen aan

de arbeidsmarkt’ bestond voornamelijk uit studenten en gepensioneerde senioren die

niet op zoek waren naar werk.

De enquêteresultaten worden verder gepresenteerd in de infographic en zullen worden

gepubliceerd op de website van DAO: daoaruba.com

De DAO drukt haar dank uit aan de deelnemers van de Labor Force Survey van

november 2022 voor hun waardevolle bijdragen, die aanzienlijk hebben bijgedragen aan

het succes van de enquête