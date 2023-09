Dia Internacional pa Aire Limpi pa Shelo Blauw ta enfoca ariba calidad di aire pa hende y medio ambiente

Kico ami, abo y nos tur por haci?

Algun accion simpel cu nos por tuma ta reduci desperdicio, por haci composting, recicla sushedad no-organico, reusa saconan y no kima sushi. Tambe por haci cambio den locual cu ta come, cambia pa un dieet unda ta consumi mas hopi berdura y fruta, descustuma y corta e habito di uzo di plastic di un solo uzo. Tambe por uza mas transporte publico of haci carpooling (forma grupo cu ta tuma turno na duna lift na esnan den e grupo) of cana of uza bais pa move rond. Na cas mes por check e articulonan manera stoof y sistema di airco pa reduci emicion y proteha salud di hende. Paga luznan y aparatonan electronico ora cu nan no ta den uzo, esaki tambe ta scapa placa. Organiza y encurasha mas plantamento den bario of na cas of na fundacionnan. Organisa dianan pa haci limpi den bario of na beachnan. Crea

areanan na scolnan na unda autonan no mag di keda cendi tampoco bandi lama of areanan na unda tin concentracion di hende cu ta purba disfruta di aire fresco. Haci campaña di conscientisacion na scolnan. Averigua con por laga instala un aparato pa monitor e calidad di aire y anuncia e resultadonan.