Partido MEP: Partido MEP na Parlamentarionan Marisol Tromp y Aquanette Gunn Mientras cu un aña pasa nan tawata contra Raft AWOR NAN TA URGI GOBIERNO PA ACEPTA RAFT

Premier Evelyn Wever-Croes a confronta nan riba nan propio criticanan di un aña pasa

Rijkswet Aruba Financieel Toezicht, RAft, desde cu el a wordo proponi, no a conta cu sosten

di partidonan politico na Aruba. E tempo ey, un aña pasa, Parlamentarionan di Partido MAS,

Marisol Tromp y Aquanette Gunn, a vocifera fuertemente nan analisis di RAft y a expresa

preocupacion serio contra e RAft. Den un aña, e representantenan publico aki den Parlamento

a cambia di opinion y durante e reunion di diahuebs, den un mocion presenta, a urgi Gobierno

di Aruba pa acepta e RAft “as is”.

Den e relato oficial di Parlamento, Parlamentarionan Marisol Tromp y Aquanette Gunn a

indica cu e RAft lo kibra Aruba su economia. Nan a exigi pa haci prome un analisis di e

sostenibilidad di e debe publico di pais Aruba. Ademas nan tawata di opinion cu e RAft no a

wordo bon prepara. Finalmente nan a exigi pa cambia e RAft pa prohibi ex politiconan bira

miembro di CAft. Hulanda sinembargo, no a tene cuenta cu ningun di e puntonan aki y nunca

e Parlamentarionan di Partido MAS a haya contesta riba nan preguntanan.

Apesar di e preocupacion serio di Parlamentario Tromp y Parlamentario Gunn un aña pasa, e

siman aki e parlamentarionan a lubida con serio nan tawata of con preocupa nan tawata pa

economia di nos pais y a urgi Gobierno pa firma e RAft “as is”, sin worry mas cu nan propio

argumento cu RAft ta kibra economia di pais Aruba. Durante e reunion Premier Evelyn

Wever-Croes a confronta e parlamentarionan aki riba nan propio criticanan tocante RAft di

un aña pasa y a demostra cu di berdad nan no ta sirbidornan di pueblo serio y mucho menos

preocupa cu e bienestar economico di nos pais.