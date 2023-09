Partido MEP: GERLIEN CROES Y MERVIN WYATT-RAS CU COMPORTACION BERGONSOSO DEN PARLAMENTO

Parlamento, como e instituto mas halto di nos pais, ta tambe un instituto cu mester wordo

respeta pa cada miembro di Parlamento. Esaki, hopi biaha no ta e caso y comportacionnan di

parlamentarionan den reunionnan publico di Parlamento ta bay bou di e nivel cu un organo

halto di nos pais ta exigi.

Partido MEP ta tuma nota cu ya den algun reunion caba den Parlamento, cu Parlamentarionan

Gerlien Croes y Mervin Wyatt-Ras ta comporta nan mes na forma hopi bergonoso den

Parlamento. Nan ta papia duro y hari henter ora durante dicertacion di demas coleganan

parlamentario. Y nan uza lenguage cu no ta apropia pa reunionnan asina importante cu ta

trata temanan importante pa nos pais insultando nos mandatarionan y demas coleganan den

Parlamento.

E blanco di nan insultonan ta Prome Minister Evelyn Wever-Croes. Nan ta grit’e entre otro,

cu e no tin weso di lomba, cu e tin cu buk y piki. Cu e tin dos cara. Cu e Prome Minister ta

cobarde, abusado, minion, cheerleader, y cu e falta curashi.

E politica di insulto den Parlamento ta conoci ora cu no tin argumento. Y ta obvio tambe cu e

Parlamentarionan femenino aki no tin argumento y ta bay bou e nivel di e organo halto di

Parlamento faltando respet, insulta y cherche di mandatarionan. Esaki ta muestra di nan

frustracion politico tambe pa e exito di otronan den politica.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes tabata votegetter den ultimo eleccion cu 7518 voto. Y

claro esey ta mata otronan di envidia. Sinembargo no ta hustifica e comportacion baho ey di

Parlamentarionan Gerlien Croes y Mervin Wyatt-Ras. E comportacion baho aki di e dos

parlamentarionan femenino aki, a wordo rechasa den comunidad tambe, especialmente den

nan votadornan.