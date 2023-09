Wardacosta den bon colaboraccion cu Polis a logra detene indocumentadonan

Ayera nochi Wardacosta y Cuerpo Policial Aruba a detecta un boto den sercania di e costa di

Aruba cu personanan indocumenta na bordo, cualnan a purba yega tera. Mesora a dirigi e

helicopter y patruya di Wardacosta na e area. Conhuntamente a logra detene 11 persona

indocumenta di cual 9 Venesolano y 2 Colombiano. Dos persona di e grupo ta hende muhe. Tur

e personan a ser entrega na KPA pa por sigi cu investigacion den e caso aki.

De Kustwacht in samenwerking met de Politie hebben ongedocumenteerden aangehouden

De Kustwacht en het Korps Politie Aruba detecteerden vannacht een verdachte boot met

ongedocumenteerden aan boord nabij Aruba. Hierop hebben zowel de Kustwacht als het KPA

patrouilles naar de locatie gedirigeerd. De KPA helikopter heeft het verdachte vaartuig vanuit de

hoogte in de gaten gehouden terwijl de Kustwacht patrouilleboot het vaartuig onderschepte. In

totaal zijn 11 ongedocumenteerden aangehouden, waarvan 9 Venezolanen en 2 Colombianen.

In de groep bevonden zich ook twee vrouwen. Alle ongedocumenteerden zijn aan het KPA

overgedragen voor verder onderzoek in deze zaak.