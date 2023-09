GRAN FINAL CAMPEONATO DI BILJART 60+ E WEEKEND AKI!

Tanki Leendert – Diasabra ultimo, 2 di september, e candeloso torneo di biyar bola 8 pa esnan 60-plus titula “Jani Brokke Memorial Tournament” a sigui den ful swing aya n’e palacio di biyar na Tanki Leendert. E torneo anual aki, organisa pa Fundacion Movemento ta Bida, a habri porta di santana y pone algun dje “astro”-nan di ciglo pasa wandro bin mesa pa demostra cu ainda nan taco ta stret!

E anochi ta cuminsa sensacional ora dos “sluwe vossen”, Ernesto Pardo y Lucky Viviano, dal den otro y cuminsa un baile macabro di skeinmento, pasa otro 6 p’un 9, “clistéétjes” strategico y leu leu un “raspaito” di suerte! Publico kiermen cu nan sa cu ta un best out of 3 nan a wak, pero nan a sinti manera cu t’un best out of 37 nan a experiencia! Na final, e diosnan di biyar a dicidi di duna fabor na “age before beauty” y nan ta Lucky Viviano elimina su mes! Moonchi Kelly ta demostra di ta “van het goede hout” y ta bula Ruudje Arends afo. Franklin “Frenzo” Ruiz ta manda Koffie cas; Ernesto ta sigui contra su “Nemesis”, Omar lampe, kende un biaha mas ta resulta di ta condena pa Pardo. Moonchi ta sigui manera un trein y ta duna Juni “kilowatt” Figaroa un “kortsluiting”! Coriente a hera bay na Tanki Leendert! Na otro mesa, Sheik Orman ta pone Franklin “Frenzo” Ruiz come su barba sin salo ni peper.

Diasabra awor, 9 di september, cuminsando pa 6’or di atardi ne’ palacio di biyar na Tanki Leendert, e di gran final ta sigui cu Kwek Chirino vs Legendario Buchi Briezen; Junini Quant vs Sheik Orman den loser’s round, y e gran semi-final di Patrick Henriquez vs Gino Geerman! Entrada ta completamente gratis pa pueblo en general bin goza.