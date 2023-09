[VIDEO] Illegalnan a bolbe burla di autoridad y nan tabata sa cu no lo logra captura nan

Diasabra for di oranan di anochi pa madruga piscadornan a raporta di un boto sospechoso drentanado awanan pazuid di Aruba, pero no tabata sa unda exactamente pero radarkamer of e helicopter di polis a faya y no a intercepta e boto aki. Den oranan di mainta parkrangernan a logra nota un boto sospechoso y a recoge accesorionan na e beach di Dos Playa indincando cu hendenan a yega na nos costanan. Mas despues personal di Parke Arikok a haya un tip cu tin un persona scondi den e baki grandi di sushi den Parke Arikok, mesora a avisa autoridad pero e sospechoso a logra sali y huy. Polisnan a keda busca e aospechoso cu lo tabata tin un short color kaki y un flanel color neon. Polisnan a drenta e rooinan pa busca pero no a logra encontre. Na e Beach di Dos Playa a bin emcontra co pertenencianan como tambe un boto. Cualnan polis a confisca pa mas investigacion.