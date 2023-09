Cu masha orguyo Aruba Airport Authority N.V. ta organisa: ACI LAC Airport Day 2023

ORANJESTAD – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) nanomber di Airports Council International of the Latin America & Caribbean region (ACI-LAC), lo organisa e prome ACI-LAC Airport Day Aruba 2023 riba dia 12 di september 2023.

ACI-LAC ta representa e region di Latino America y Caribe di e Airports Council International, e unico asociacion profesionalmundial pa e operadornan di aeropuerto. ACI-LAC ta representamas di 270 aeropuerto na 34 pais y teritorio. ACI-LAC tin un cantidad grandi di iniciativa global y regional pa asina yuda e miembronan pa eleva nan standard y promove excelenciaprofesional den aeropuerto su maneho, operacion y serviciobrinda na su clientenan.

ACI-LAC Airport Day ta un evento di un dia pa un aeropuertoof grupo di aeropuerto cu interes comun pa yega na un publicospecifico, e evento ta tuma luga na diferente parti di mundodurante henter aña. ACI-LAC Airport Day Aruba 2023, tin e tema di “Catering to the next 100 years of traveling”, cu e temaaki lo enfoca riba e temanan manera e deseonan y e necesidadnan di e futuro biahero, innovacion, e balans entre ecrecemento den trafico di aviacion y economia sostenibel pa e islanan y e atraccion di e futuro lidernan di aviacion.

E oradornan ta diferente persona local y internacional di aeropuerto y socionan den e mundo di aeropuerto rond mundomanera Munich, Colombia, Costa Rica, Panama, Miami y Aruba. E meta principal di e evento aki ta pa cuminsa cu combersacion cu stakeholders, socionan di aeropuerto, entidadnan den aviacion, gobierno y entidadnan di turismo enfocando riba e necesidadnan di e futuro biaheronan y con cadaentidad lo adapta y mehora su servicionan pa atende miho cu e demandanan y e expectativanan.

Cu e iniciativanan aki, ACI-LAC ta continua en busca di diferente manera nobo y innovativo pa resolve e problemanan y brinda conseho y apoyo na beneficio di e miembronan di e aeropuertonan y e comunidadnan cu nan ta sirbi.

“AAA tin e honor di organisa ACI-LAC Airport Day Aruba 2023 pa prome biaha. E evento aki, como parti di noscelebracion di 100 aña di aviacion na Aruba, lo conta cu diferente orador local y internacional, cu lo brinda informacionvalioso tocante e tendencianan actual relaciona cu e necesidadnan di e biaheronan. E evento aki lo analisa loke e aeropuertonan por spera, loke e aeropuertonan mester considerapa construi adecuadamente, fortalece e servicio na cliente, stimula innovacion y oportunidad comercial nobo y un transformacion general di e facilidadnan di aeropuerto y e servicionan brinda pa asina satisface e necesidadnan di futuro”, asina Angeline Flemming, Director Health, Safety and Sustainability di AAA a duna di conoce.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 22 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña y cu buelonan pa 22 diferente ciudad 34 diferente destinacion directorond di mundo. Di e mercadonan u AUA Airport ta sirbi 77% ta for di Merca y Canada, 13% for di Latino America, 6% for di Europa y 4% for di Antia Hulandes te cu Augustus

2023. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economiastabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA airport su aspiracion ta pa bira un di e aeropuertonan den region Latino Americano y Caribense mas sostenibel, sigur y a prueba di futuro, brindandoun luga di trabou confiabel, facilidad di aeropuerto moderno y un servicio excelente cu ta refleha hospitalidad Arubiano, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Conoce mas di loke ta pasando na AUA Airport door di bishitawww.airportaruba.com y conecta cu AUA airport ribaTwitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/ and Linkedin.com/ArubaAirport.

September 9, 2023

La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. será la anfitriona del Día del Aeropuerto ACI LAC 2023

La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA), en nombredel Consejo Internacional de Aeropuertos de la región de América Latina y el Caribe (ACI-LAC), organizará el 1er Día Oficial del Aeropuerto ACI-LAC Aruba 2023 el 12 de septiembre de 2023.

ACI-LAC representa la región de América Latina y el Caribe del Consejo Internacional de Aeropuertos, la única asociaciónprofesional mundial de operadores aeroportuarios. ACI-LAC representa a más de 270 aeropuertos en 34 países y territorios. ACI-LAC tiene una serie de iniciativas globales y regionalespara ayudar a los miembros a elevar los estándares y promoverla excelencia profesional en la gestión aeroportuaria, las operaciones y el servicio al cliente.

El Día del Aeropuerto ACI-LAC es un evento de un día para un aeropuerto específico o un grupo de aeropuertos con un interéscomún y para llegar a un público objetivo específico, que se celebra en diferentes lugares a lo largo del año. El Día del Aeropuerto ACI-LAC Aruba 2023 con el tema “Atendiendo a los próximos 100 años de viajes“, se centrará en temas como losdeseos y necesidades de los futuros viajeros, la innovación, elequilibrio del crecimiento del tráfico aéreo y las economíassostenibles de los pequeños estados insulares y la atracción de futuros líderes de la aviación. Los oradores son tanto locales como internacionales, de aeropuertos y socios aeroportuarios de todo el mundo de Munich, Colombia, Costa Rica, Panamá, Miami y Aruba. El principal objetivo de este evento es iniciarconversaciones con partes interesadas clave, sociosaeroportuarios, entidades de aviación, gobierno y entidadesturísticas centrándose en las necesidades de los futuros viajerosy cómo cada entidad adaptará y mejorará sus servicios para atender mejor las nuevas demandas y expectativas.

Con estas iniciativas, ACI-LAC continúa buscando formasnuevas e innovadoras de abordar los problemas y brindarasesoramiento y apoyo en beneficio de los miembros de losaeropuertos y las comunidades a las que sirven.

“AAA tiene el honor de organizar el Día del Aeropuerto ACI-LAC Aruba 2023 por primera vez. Este evento, como parte de nuestra celebración de los cien años de la aviación en Aruba, contará con oradores locales e internacionales, todos expertos enla materia, que brindarán información valiosa sobre las tendencias actuales relacionadas con las necesidades de losviajeros. El evento analizará lo que les espera a los aeropuertos, lo que los aeropuertos deben considerar para construiradecuadamente, fortalecer nuestro servicio al cliente, estimularla innovación y nuevas oportunidades comerciales, y la transformación general de nuestras instalaciones y serviciosaeroportuarios para satisfacer mejor las necesidades del futuro. ”, dijo Angeline Flemming, Directora de Salud, Seguridad y Sostenibilidad del Aeropuerto de Aruba.

Tocante el Aeropuerto de Aruba

El Aeropuerto de Aruba es uno de los aeropuertos mástransitados de la región del Caribe, con 22 aerolíneas diferentesque operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 2,5 millones de pasajeros por año y brinda servicio aéreo a 22 ciudades y 34 destinos sin escalas en todo el mundo. Los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA comprenden el 77% de los Estados Unidos y Canadá, el 13% de América Latina, el6% de Europa y el 4% del Caribe holandés, año hasta la fecha, Agosto de 2023.

El Aeropuerto de Aruba atribuye esto a la estabilidad económicay económica de la isla. clima político, población hospitalaria y multilingüe, y entorno seguro. La aspiración del AeropuertoAUA es convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y preparados para el futuro de la región de América Latina y el Caribe, brindando un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleja la hospitalidad de Aruba, contribuyendo a un futuro próspero para Aruba.

Para conocer un poco más de lo que esta pasando con elAeropuerto de Aruba podrá visitar www.airportaruba.com y también conectarse con el Aeropuerto de Aruba a través de Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/ y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: Septiembre 9, 2023

Aruba Airport Authority N.V. will proudly host

ACI LAC Airport Day 2023

ORANJESTAD – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) on behalf of Airports Council International of the Latin America &Caribbean region (ACI–LAC), will host the 1st official ACI–LAC Airport Day Aruba 2023 on September 12, 2023.

ACI-LAC represents the Latin America & Caribbean region of Airports Council International, the only worldwide professional association of airport operators. ACI-LAC represents over 270 airports in 34 countries and territories. ACI-LAC has a range of Global and Regional initiatives to assist members in raising standards and promoting professional excellence in airport management, operations, and customer service.

ACI-LAC Airport Day is a one-day event for a specific airport or group of airports with a common interest and to reach a specific target audience and hosted at different locations throughout the year. ACI-LAC Airport Day Aruba 2023 with the theme “Catering to the next 100 years of traveling”, will focus on topics such as Future traveler wants and needs, Innovation, Balancing aviation traffic growth and sustainable small island state economies and Attracting future aviation leaders. The speakers consist of both local and international speakers from airports and airport worldwide partners from Munich, Colombia, Costa Rica, Panama, Miami, and Aruba. The main objective of this event is to open conversations with key stakeholders, airport partners, aviation entities, government, and tourism entities focusing on the needs of future travelers and how each entity will adapt and enhance their services to best cater to new demands and expectations.

With these initiatives, ACI-LAC continues to seek new and innovative ways of approaching issues and providing advice and support for the benefit of airport members and the communities they serve.

“AAA is honored to be hosting the ACI-LAC Airport Day Aruba 2023 for the first time. This event, as part of our celebration of one hundred years of Aviation in Aruba, will hostlocal and international speakers, all subject matter experts, that will provide valuable insights on current trends related to travelers’ needs. The event will look into what is ahead for Airports, what airports need to consider to properly build, strengthen our customer service, stimulate innovation and new business opportunities, and overall transformation of our airport facilities and services to best cater to the needs of the future”, said Angeline Flemming, Director Health, Safety and Sustainability of Aruba Airport.

About AUA Airport

AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbeanregion, with 22 different airlines operating into Aruba contributing to processing over 2.5 million passengers per yearand providing air service to 22 cities and 34 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served compriseof 77% from the United States & Canada, 13% from LatinAmerica, 6% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean, yearto date, August 2023. AUA Airport attributes this to the island’sstable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’saspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visitingwww.airportaruba.com and connect with AUA Airport onTwitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/ and Linkedin.com/ArubaAirport.

Date: September 9, 2023