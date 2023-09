Time for taxes’ Everything Small Business Owners & Entrepreneurs need to know about filing taxes

‘ Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria mediante su unit di Iniciativa pa Desaroyo pa Empresa Arubano (IDEA) y cu colaboracion di Departamento di Impuesto (DIMP), kier invita tur persona cu ta den proceso pa habri un negoshi of cu ya tin un negoshi existente, pa asisti na IDEA su workshop di “Time for Taxes”.

E workshop aki ta completamente GRATIS y ta tuma luga na:

Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y industria (DEZHI)

den Sun Plaza Building, piso 2, sala 25;

Dia: Diamars, 19 september 2023

Orario: 9:30 am pa 12:00 pm.

Algun topiconan cu e representantenan di Departamento di Impuesto (DIMP), lo trece dilanti durante e workshop aki ta lo siguiente:

• Impuesto riba Entrada y G anashi ( Inkomsten y W instbelasting ) ;

• Deber Administrativo ( A dministratieplicht ) ;

• BBO na frontera ;

• Impuesto riba volumen di benta ( T oepasselijke belastingen ) ,

manera BBO, LB y primanan social;

• Cu k ico tur mester tene cuenta ora bo ta bay habri of tin un negoshi.

Pa sigura bo cupo pa e workshop informativo aki, registra na esiguiente link:

https://www.eventbrite.nl/e/time-for-taxes-everything-smes-entrepr-need-to-know-about-filing-taxes-tickets-717171066967?aff=oddtdtcreator

Mirando cu tur aña e interes pa e workshop aki ta hopi grandi y nos cupo ta limita, nos kier a pidi bo cooperacion, pa si acaso bo registra y no por atende e workshop aki mas, sea asina bon pa cancela bo cupo prome cu fecha menciona via nos telefon #: 521-2440 of 521-2439 of email info@idea.aw.

Esun cu registra prome ta aden! Nos ta warda bo!!