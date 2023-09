Minister di Enseñansa Endy Croes: LO FORMA UN COMISION PA TRAHA RIBA UN STRUCTURA DI SALARIO MODERNO PA EDOCENTENAN

ORANJESTAD: Minister di Enseñansa a splica cu ta trahando duro riba diferente aspecto den enseñansa pa mehora esaki. E vision di Enseñansa den Transicion 2021-2025 ta basa riba SDG 4, Doorlichtingsrapport y PEN 2023. Pa cu esaki tin hopi trabou continuo y paralelo ta tumando luga.

GARANTISA CONDICION BASICO PA UN ENSEÑANSA BON Y DI CALIDAD:

Un aspecto importante den enseñansa ta pa percura y garantisa e condicionnan basico pa un bon enseñansa y di calidad, den combinacion cu un clima di siguridad adecua.

Pa logra esaki mester tin condicion minimo na nan luga,manera edificio adecua y den bon estado, lesmateriaal actualisa, suficiente personal cualifica y cuido (zorg) necesario pa e alumnonan. Pues, e condicionnan basico aki mester ta bon regla pa por garantisa un bon calidad di enseñansa. Sin e condicionnan basico aki, e “kernfunctie” di enseñansa manera “kwalificatie-allocatie” y “socialisatie” lo wordo afecta. E apoyo na e puntonan mas ariba describi ta necesario y mester ta den un forma structural pa garantisa e exito di nos structura di enseñansa. “Nos ta trahando duro riba esaki”, Minister Endy Croes a indica.

“ONDERWIJS ONDERSTEUNEND PERSONEEL”:

E sosten y apoyo na e docentenan den enseñansa ta di vital importancia pa nos por cosecha exito y saca lo maximo di cada alumno. Pa e docentenan por efectua nan trabou cu e maximo capacidad, concentra totalmente na duna les y yuda e alumnonan cu tin mester di un ekipo na e scolnan. Asina sostene e docentenan den e trabou bunita aki di educa nos yiunan. E ekipo di sosten ta di, entre otro, “Interne Begeleiders”, “Remedial Teachers”, “Schoolmaatschappelijke Werkers”, “Orthopedagogen” y “Psychologen”. Pues no sin mas, nos por cera wowo pa esakinan cu ta un necesidad. Sin e team aki e problemanan social y emocional di e alumnonan no ta haya e atencion debido. Un team asina lo brinda ealumnonan cu diferente tipo di problema e cuido corecto y necesario. Esaki lo brinda e alumnonan cu dicho problemanan un miho oportunidad y un miho perspectiva pa un “passend vervolgonderwijs”. Esaki ta e manera ideal pa traha. Actualmente, e docentenan ta purba haci tur cos riba nan mes, cual ta conduci den posibel “burn–out” of e ratio di meldziek ta aumenta. Banda di esaki, awendia tanto “concierge” y IT no por wordo evita. Pues, lo traha duro den e proximo lunanan pa por determina cual ta e mix ideal pa brinda sosten. E siguiente tarea lo bira con pa financia esaki pa duna contenido real na e enseñansa den su totalidad. Minister Endy Croes a enfatisa cu pa esey nos lo bay ta creativo.

STRUCTURA DI SALARIO DI E DOCENTENAN:

Durante aña 2012–2013, a traha riba un “functiehuis” nobo y un structura di salario nobo pa e “onderwijssector”. Nunca esaki a wordo implementa y awo esaki tambe ta 10 aña bieu y no ta di e tempo aki mas. E sistema actual ta basa riba edad, tipo di enseñansa y autoridad unda manera un docente alcansa 38 aña el a yega su plafond y no por crece mas. Minister Endy Croes lo implementa e aña aki un comision di experto pa traha riba un modelo y structura moderno di salario pa e docentenan.