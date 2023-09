Diaranson madruga a drenta informe di cu tin masha hopi awa ta core for di bao tera na Rooi Santo, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a mira masha hopi awa saliendo for di bao tera continuamente pero no por a saca afor si ta awa di tubo di W.E.B. of dibe condominium eynan mes. Pa tur seguridad a yama W.E.B. y nan a bini mesora pa atende cu e problema.