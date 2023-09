No perde ofertanan increibel riba articulonan di hotel nobo y usa na e di dos benta anual di Stimami Sterilisami su Summer Sidewalk Sale diadomingo awor!

ORANJESTAD, Aruba – September 15, 2023 – Marca September 17 den bo calendario pa bo no perde e regreso di Stimami Sterilisami su Summer Sidewalk Sale cu lo tuma lugar na Engelandstraat 5 (ex edificio di Playa Liquor) di 8 AM te cu 4 PM. Aki bo lo por haya un surtido amplio di productonan nobo y usa di Marriott Vacation Club, Bucuti & Tara Beach Resort, Ritz Carlton, Renaissance Wind Creek Resort, Hyatt Regency Resort, Tara Eco Supplies, Holistika Labs x Spazio Realty, One Love Foundation, y Ben Kaufman na prijsnan increibel.

E productonan ta inclui mueblenan varia, matras, serbete, clechi di cama, paña di mucha, pechi, tayo, glas, ekipo di buffet, y hopi mas! Pa potret di e productonan check out Stimami Sterilisami su Facebook page. Tambe bo lo tin e oportunidad di amplia bo famia y duna un cacho of pushi un hogar pa semper via Luna Foundation, Nine Lives Foundation, Criojo Trappers, Sgt Pepper’s Friends y AWAA cu lo atende e evento cu mascotanan cu ta cla pa adopcion. Y como un extra treat, Craft & Lola lo duna sabor na e evento ofreciendo nan tacos

delicioso pa solamente $1 durante henter e dia. 100% di e fondonan recauda durante e evento lo wordo uza pa e campaña nacional

di sterilisacion di Stimami Sterilisami, cu a sterilisa casi 34,000 cacho y pushi. “Nos ta sumamente agradecido y conmovi door di e ayudo y contribucion di Bucuti & Tara, Marriott, Ritz Carlton, Wind Creek, Hyatt, Holistika Labs & Spazio, Tara Eco Supplies, Ben Kaufman, Craft & Lola, One Love Foundation, Luna Foundation, Nine Lives Foundation, Criojo Trappers, Sgt Pepper’s Friends y AWAA. Tambe nos kier a

gradeci Total Services y Lucho Towing pa a generosamente aporta cu transporte,” e Directiva di Stimami Sterilisami ta anuncia.

