[VIDEO] Accidente entre un taxi y un bus na crusada Van Leeuwenhoekstraat cu Caya ing. Roland H. Lacle

Diabierna anochi a drenta informe di un accidente na e crusada Van Leeuwenhoekstraat cu Caya ing. Roland H. Lacle, mesora a dirigi un patruya na e sitio na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente entre un taxi y un bus di Arubus unda e taxi no a duna e bus preferencia, e daño no ta hopi pero e taxista a ofrece e chauffeur di e bus 50 US $ pa nevermind e asunto pero e chauffeur a nenga pasobra e bus ta di Arubus y no di dje. Polis a pone ambos supla y e taxista tabata net bao di e limite, mientras e chauffeur di e bus tabata “0”.