[VIDEO] Awor a bira pio, cacho a drenta cura kibra net drenta cas bay den camber y no kier sali!

Dialuna mainta a drenta informe di cu un cacho a drenta un cura kibra net di porta drenta un camber y no kier sali pa nada, ni cuanto repelente a ser usa e no a move y a djies keda wak so. Mesora a dirigi patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a comproba cu e cacho no kier sali y a pidi asistencia di esnan cu ta atende cu cacho pero no por a localisa ningun di nan unicamente 1 cual ta atendiendo les. A bini un otro patruya cu si a logra gara e cacho y a sak’e for di e cas y e cura. Despues a lag’e drenta e patruya y a hib’e Wayaca. Na Wayaca a logra saca afor cu e cacho tin chip y a busca contacto cu e doño pa e bin busca esaki na Wayaca.