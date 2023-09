[VIDEO] Chauffeur a haya preferencia di un banda pero e otro no y a sali accidenta ambos chauffeur herida

Dialuna atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida banda di Flamingo Apartments riba Caya G.F. “Betico” Croes, mesora a dirigi tanto polis como ambulansnan na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente entre 2 Toyota Yaris unda esun di nort a haya chance pa sali for di un otro auto pabao pero e no a mira y no a calcula bon y esun di pariba a bin dal den dje manda ambos vehiculo dal riba tubonan pazuid di caminda. Debi ma e impactonan ambos chauffeur a resulta herida. 2 Ambulans a presenta na e sitio pero e chauffeur di e Yaris cora so mester a ser hiba hospital mientras e otro a ser atendi na e sitio mes.