Diamars mainta un ciudadano a manda nos e imagennan aki unda por mira claramente con iresponsabel e chauffeur aki ta pa core cu e autonan asina riba e takelwagen preto. Nos a mustra un polis e foto aki y ela bisa esey ta contra ley y ta peligroso. Na e chauffeur nos ta bis’e pa e no haci esaki mas pasobra no ta e so ta riba caminda y asina e ta expone tur hende cerca den peliger y sorry no ta yuda!