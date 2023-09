Spirit Airlines to increase flight from Fort Lauderdale to Aruba to daily service starting October 2023

ORANJESTAD – Aruba Airport is excited to announce a significant development in air travel connectivity between Fort Lauderdale and Aruba. Spirit Airlines has recently reaffirmed its commitment to strengthening its connection with Aruba by expanding its service from Fort Lauderdale.

Enhanced Service Schedule

Previously, Spirit operated the Fort Lauderdale – Aruba route twice a week, with flights on Wednesdays and Saturdays. Recognizing the growing demand for travel to the island, Spirit has taken proactive steps to meet this demand by increasing its service to Aruba. As of September 6, Spirit increased its service to the island, expanding from two weekly flights to four weekly flights. The new flight schedule covers Wednesdays, Thursdays, Saturdays, and Sundays, offering passengers greater flexibility in their travel options.

Further Expansion in Winter 2023-2024

Beginning October 4, 2023, Spirit will further enhance its service to Aruba from four weekly todaily flights between Fort Lauderdale (FLL) and Aruba. The route will be operated by an Airbus A321 aircraft, providing a seat capacity of approximately 228. This expansion by Spirit is expected to generate approximately 1,140 additional weekly seat capacity to Aruba from Fort Lauderdale, significantly enhancing connectivity between the two destinations.

In addition to this increase in frequency by Spirit to the Florida region, it’s important to highlight that American Airlines also operates a route to Florida, specifically Miami – Aruba, with double daily frequency.

Flight Schedules

Flights from Aruba to Fort Lauderdale depart on weekdays at 3:30PM and on weekends at 5:15PM.

“The decision by Spirit to enhance its connection to the island is a testament to Aruba Airport’s ongoing commitment to fostering partnerships with airlines and continually expanding its global reach”, said Jo-Anne Meaux-Arends, Aviation Business Development Executive.

For more information about Aruba Airport’s monthly flight schedules please visit our website at https://www.airportaruba.com/flight-schedules. To book your flight to Fort Lauderdale with Spirit, please visit https://www.spirit.com/. To book your flight to Miami with American Airlines, please visit: https://www.aa.com/homePage.do?locale=en_AW

About Spirit Airlines

Spirit Airlines is a leading low-cost carrier renowned for delivering exceptional value in air travel. Combining affordability with excellent service, Spirit reimagines the airline experience. With a modern, fuel-efficient fleet operating over 650 daily flights to 78 destinations across the United States, Latin America, and the Caribbean, Spirit empowers travelers to explore more with customizable options for baggage, seats, and inflight amenities. Spirit Airlines is also committed to sustainability, community engagement, and social responsibility. To book your next flight, visit https://www.spirit.com/.

About AUA Airport

AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with 22 different airlines operating into Aruba contributing to processing over 2.5 million passengers per year and providing air service to 22 cities and 34 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 77% from the United States & Canada, 13% from Latin America, 6% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean, year to date, August 2023. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/ and Linkedin.com/ArubaAirport.

Date: September 21, 2023

Desde october 2023: Spirit Airlines lo aumenta cantidad di vuelo for di Fort Lauderdale pa Aruba

Aeropuerto di Aruba tin e placer di anuncia un avanse significativo den e biahenan aereo entre Fort Lauderdale y Aruba. Recientemente Spirit Airlines a reafirma su compromiso di fortalece nan conexion cu Aruba door di amplia nan servicio desde Fort Lauderdale.

Mas vuelo semanal

Anteriormente, Spirit Airlines tabata opera e ruta di Fort Lauderdale – Aruba dos biaha pa siman, cu vuelo diaranson y diasabra. Na momento cu a mira e demanda creciente di biahe pa e isla, Spirit a tuma medida proactivo door di aumenta nan servicio pa asina cumpli cu e demanda pa Aruba. Desde dia 6 di september, Spirit a aumenta su servicio pa e isla, expandiendo di dos vuelo semanal pa cuater vuelo semanal. E itinerario nobo di vuelo ta diaranson, diahuebs, diasabra y diadomingo ofreciendo e pasaheronan mas flexibilidad den nan opcion di biahe.

Mas expansion durante Winter 2023-2024

Cuminsando dia 4 di october 2023, Spirit lo mehora nan servicio ainda mas door cu nan lo cambia di 4 vuelo semanal pa vuelo diario entre Fort Lauderdale (FLL) y Aruba. Lo opera e ruta cu un avion Airbus A321, proporcionando un capacidad di alrededor 228 asiento. Ta spera cu e expansion aki di Spirit lo genera aproximadamente 1.140 asiento semanal adicional di Aruba pa Fort Lauderdale, mehorando significativamente e conexion entre ambos destinacion.

American Airlines tambe ta aumenta vuelo

Ademas di e aumento aki riba e frecuencia di Spirit pa Florida, ta importante pa resalta cu American Airlines tambe lo opera un ruta pa Florida, specificamente Miami-Aruba, cu frecuencia dobel tur dia!

Itinerario di vuelo

E vuelonan di Aruba pa Fort Lauderdale ta sali di dialuna pa diabierna pa 3:30 pm y den weekend pa 5:15 pm. “E decision di Spirit di mehora su conexion cu nos isla ta e testimonio di e compromiso continuo di Aeropuerto di Aruba pa promove asociacion cu e aerolineanan y expande continuamente su alcance global”, asina Jo-Anne Meaux-Arends, Aviation Business Development Executive na AAA, a duna di conoce.

Pa mas informacion tocante orario di e vuelonan mensual di Aeropuerto di Aruba, subi nos website www.airportaruba.com/flight-schedules. Pa reserva bo vuelo pa Fort Lauderdale cu Spirit, subi www.spirit.com/. Pa reserva bo vuelo pa Miami cu American Airlines bo por subi https://www.aa.com/homePage.do?locale=en_AW.

Tocante Spirit Airlines

Spirit Airlines ta un aerolinea lider di costo flexibel reconoci pa ofrece un balor excepcional den biahe aereo. Combinando disponibilidad cu un servicio excelente, Spirit a reinventa e experiencia di e aerolinea. Cu un flota moderno y eficiente den combustible cu ta opera mas di 650 vuelo diario pa 78 destinacion na Merca, Latino America y Caribe, Spirit ta duna e biaheronan e oportunidad pa explora mas cu opcion personalisa pa ekipahe, asiento, participacion di comunidad y responsabilidad social. Pa reserva bo siguiente biahe, subi www.spirit.com/.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 22 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña y cu buelonan pa 22 diferente ciudad 34 diferente destinacion directo rond di mundo. Di e mercadonan u AUA Airport ta sirbi 77% ta for di Merca y Canada, 13% for di Latino America, 6% for di Europa y 4% for di Antia Hulandes te cu luna di Augustus 2023. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa bira un aeropuerto sostenibel, sigur y a prueba di futuro, den region Latino Americano & Caribense, brindando un luga di trabou confiabel, facilidad di un aeropuerto moderno y un servicio excelente cu ta e refleha hospitalidad Arubiano, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Conoce mas di loke ta pasando na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/