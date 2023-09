Secretario General di MEP: Mansur-Rycond-Marisol-Aguanette-Gerlien

ALGUN PARLAMENTARIO DI PANLEFI CU KIER BENDE ARUBA NA PRIJS DI BACA FLACO

Secretario General di MEP ta cuestiona e manera con algun politico di Panlefi, manera Mansur, Ryçond, Marisol, Aguanette y Gerlien kier bende Aruba cu Den Haag, Hulanda na prijs di baca flaco. Ora Bo no ta compronde e materia y ora nunca bo a traha of lucha pa algo bo ta dispuesto pa entrega Hulanda sin sa kico Bo ta entregando. E “Team Panlefi” kier purba substancia 30 miyon di interes (cu Aruba no lo por inverti tampoco paso e ta bay pa paga debe di Mike) como un di e puntonan segun nan valido pa entrega Aruba na Hulanda.

Mike Eman y AVP a desgracia e pida baranca aki y boso tur a brasa Mike:

Secretario General ta recorda e “Team Panlefi” un tiki di e historia. Durante aña 2010-2017, Mike Eman y AVP ta bay den historia como e politiconan cu a desgracia e pais aki. No ta pornada Hulanda a “grijp in” na 2014, unda Mike a bay bebe Ensure bou palo y pone su fanaticada ciego bay bati weya dilanti cas di gobernador, tira su auto cu webo gritando firma awo. Pues Mike Eman tabata exigi Gobernado firma un presupuesto di Pais Aruba cu un deficit di 406 MIYON florin. (Mira adhunto e tabel di Centrale Bank) Esaki ta deficitnan di 8 aña di gobernacion di Mike Eman. A presta un total di 2200 MIYON florin pa sera e buraco financiero di su propio gobernacion (deficit) sin conta e PPP proyectonan cu tabata wordo gebook off balance. Tur e ocho (8) presupuestonan aki cu deficit astronomico, cual placa cu Pais Aruba a presta riba mercado internacional na 6-8 % di interes a wordo aproba pa tanto Marisol y Mervin Wyatt Ras den Parlamento di Aruba. Nan ta esnan cu a grita VOOR ocho (8) aña largo ciegamente. Gerlien Croes y Ryçond Dijkhoff no obstante conoce e historia aki a subi lista di AVP pa brasa Mike Eman, campaña pa AVP pidiendo pueblo vota pa nan y vota AVP. Asina nan brasa e corupcion di Paul (caso IBIS) y Benny (caso Avestruz) y alabes brasa e prestamonan gigantesco aki, causa door di AVP. Gerlien Croes, Ryçond Dijkhoff, Marisol Lopez Tromp, Aguannette Gunn y Mevin Wyatt Ras, tur a aproba e prestamo di 2200 MIYON florin na interes halto. Awe ta net e Team Panlefi aki kier yora riba interes a cambio di entrega Aruba na Hulanda? “Hey kan verkeren!”.

Hulanda a presta Aruba 916 miyon florin y boso kier entrega Aruba?

Debe di Aruba actualmente ta 5700 miyon florin, mientras Hulanda a presta Aruba 916 miyon florin den Covid 19 pa yuda traspasa e temponan dificil. E 916 miyon aki a yuda e comerciantenan haya Loonsubsidies pa paga nan empleadonan bou cierto condicionnan, parcialmente a bay na FASE y tambe na MKB, esta sosten na Middel en Klein Bedrijf y banda di esaki SVB y AZV tambe a ricibi fondonan di e placa aki. Si kita 5700 miyon – 916 miyon, Aruba su debe tabata ta 4800 miyon di cual 2200 miyon florin ta di dos (2) Gabinete di Mike Eman apenas den ocho (8) aña (2010-2017). Den e 23 añanan anterior desde Status Aparte Aruba su debe nacional tabata 43% na aña 2009 (1986-2009) y di acuerdo cu IMF esaki por ta maximo 55%. Pues un Aruba financieramente na ordo ora MEP a entrega e gobernacion na october 2009 na AVP y Mike. Awo pasobra Mike Eman a destrui e pais aki den ocho (8) aña creando e Mega Debe di cual e Team Panlefi mes a apoya y awo cu e gobierno aki a presta manera tur pais na mundo pa traspasa e pandemia Boso kier entrega Aruba? Kier mara nos futuro generacionnan na man cu pia cu Hulanda, unda 152 Parlametario Hulandes cu no ta ni worry di berdad cu Aruba mester dicidi riba nos 21 Parlamentarionan di Aruba cu pueblo ta scoge? Esaki ta e democracia cu e 5 Parlamentarionan di Panlefi aki ta boga p’e? Esaki ta e RAFT cu boso ta bringa pa acepta. Boso no tin berguensa? Gabinete Wever-Croes na 2019 caba a logra Surplus, na 2020 tabata tin 44 miyon di Surplus den presupuesto, pero Pandemia a cambia e destino. Na 2023 ta logrando 70 miyon di Surplus pa paga debe di Mike y na 2024 lo bolbe logra 70 miyon di Surplus. Cu e maneho aki boso kier entrega? MEP no tin miedo di supervision, pero si ta contra abuso di poder. Ryçond, Gerlien, Mansur, Marisol, Aguanette Gunn, hendenan cu nunca a lucha pa Aruba awo ta PRO Sclavitud Moderno. E RAFT manera presenta ta Sclavitud Moderno. Mescos como cliente bo presta placa di Banco pa traha bo cas pero e director ta bisabo ki color bo ta verf e cas, cuanto camber bo mag di tin, ki tipo di mata bo mag di pone den Bo cura, ki tipo di pochi WC bo ta pone den bo baño di bo soño mientras Abo ta cumpliendo “al pie de la letra” cu Bo pagonan y ta abo a firma pa tur responsabilidad. Esaki ta e RAFT manera e ta awo of un tipo di Rijkswet cu Hulanda kier introduci. Esaki ta e Aruba cu e Team Panlefi kier! Mansur nunca a traha den su bida. Di un adicto cu a haya tur cos gratis den bida awo kier asta entrega Aruba. Papiamento crioyo boso baha na awa! Un Supervision cu ta fit Aruba ta welcome.