Bucuti & Tara Beach Resort a Celebra Housekeeping Week cu Premionan y Reconocementonan Special

EAGLE BEACH, Aruba – September 25th 2023 – Bucuti & Tara Beach Resort, vota como e #1 Resort den Caribe y e #18 na Mundo door di su huespednan riba TripAdvisor, a honra su team di housekeeping cu reconocementonan special y premionan durante Housekeeping Week, cual a tuma lugar September 10 te cu 16.

Housekeeping Week ta un evento anual patrocina door di Integrated Environment and Health Assessment (IEHA) pa mustra aprecio pa e trabou duro y dedicacion di housekeepers cu ta mantene hotelnan y otro facilidadnan limpi pa bishitantenan y otro empleado.



Bucuti & Tara Beach Resort, distingui como e prome y unico hotel certifica CarbonNeutral® den Caribe, tin un team dedica di 39 housekeepers, housemen, y laundry attendants. Bou guia di Executive Housekeeper Elston Cilie, e team aki ta mantene e standardnan mas halto di limpieza y higiena den e 104 kamber y suitenan di e resort, como tambe den e areanan comun, restaurantnan, spa, y beach. E team di housekeeping di e resort tambe ta hunga un rol esencial den implementacion di e practicanan eco-amigabel di e resort, manera uzo di productonan di limpieza natural y biodegradable, reciclahe, conservación di awa y energia, y proteccion di e medio ambiente.

Pa celebra, e resort a recompensa su team di housekeeping cu varios actividadnan y reconocimentonan manera desayuno den nan Tara Lounge, un caminata di meditacion durante puesta di solo, bowling, y un cena na Acquarius.

“Nos ta hopi orguyoso di nos personal di housekeeping y nos

kier gradeci nan pa nan servicio excepcional y compromiso na nos resort y huespednan”, Ewald Biemans, doño y CEO di Bucuti & Tara Beach Resort ta splica. “Nan ta e pilar central di nos operacion y nan ta merece di wordo reconoci y recompensa pa nan trabou duro”.

Mas informacion tocante Bucuti & Tara Beach Resort

Declara como e prome CarbonNeutral® Resort den Caribe na Augustus 2018, Bucuti & Tara Beach Resort ta un No. 1 Hotel den Caribe, No. 18 na Mundo riba TripAdvisor. Aruba su principal boutique resort pa adulto so, ta wordo dirigi door di e hotelero y ambientalista renombra, Ewald Biemans, nombra door di Caribbean Journal como e 2017 Caribbean Hotelier of the Year.

E resort ta situa alrededor di e santo blanco di Eagle Beach, locual ta e hogar pa tortuganan marino protegi y a nombra como un di e “Dream Beaches of the World.” Bucuti tin 104 guestrooms, suites y penthouses. E resort ta ofrece sunloungers y sombra pa cada huesped; infinity pool di awa fresco; spa; WiFi; y un iPad cu Skype complimentario pa uzo diario. Cuminda saludabel y premia por wordo disfruta na Elements (dilanti lama), Tara Lounge of cu private beach dining.

Reserva exclusivamente pa su huespednan, e recientemente renoba SandBar ta ofrece cocktails di calidad halto y live-music hunto cu Caribe su prome Healthy Hour. E resort ta TAG Approved® como un LGBTQ-friendly hotel. Bucuti, un lider mundial pa turismo sostenibel, tin e proximo eco-certificacionnan: LEED Gold, Green Globe Platinum y Travelife Gold y a wordo nombra e Resort di Mas Sostenibel na Mundo na 2016 door di Green Globe.