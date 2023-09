Comunicado di e proyecto: Water Cooler na scolnan di Aruba

“Aruba, 7 september 2023 — E proyecto di Water Cooler,cu awordo implementa pa e Rotary Club of Aruba, i a haya e inspirashon aki for di Interact Club di Colegio Arubano, ta un projecto exitoso.

E Interact Club di Colegio Arubano a tuma e inisiativa di instala e prome Water Cooler na Colegio Arubano 22 di Maart 2021, Dia Mundial di Awa. E Proyecto innovativo aki ta diseña na beneficio di studiante cu edad di 4 pa 18 aña na e scolnan di Aruba, cu e meta fundamental pa facilita e acceso pa haya awa limpi, potable y fresco den tur e 75 scolnan rond di Aruba. Promoviendo salud den e comunidad mas hoben.

Te awe, 19 Water Coolers a wordo instala na varios scolnan. Den actualidad hopi scolnan ta cumpra sako di ijs varios biaha pa siman y ta pone den jug pa fria e awa pa e studiantenan y trahadornan den scol. Cu e implementacion di e Proyecto aki, ta hasi possible pa mehora e eficiencia di e distribucion di awa Limpi y friew.

Un bentaha importante di e inisiativa aki ta cu e ta yuda pabringa e problema di obesidad den e comunidad mas hobenfomentando e consumo di awa limpi y friew na e luga di bebidanan cu sucu, tambe ta hunga un pati crusial den area di prevention di malesanan contagioso (manera COVID-19), spesialmente den e reduccion di riesgo di transmishon di bacteria. Ademas, e proyecto ta insentiva e salud di mucha, y e mehora di e medio ambiente pa medio di e no uza boter di awadi plastic desechable.

Aunke e Proyecto aki ta un Proyecto exitoso, a haya un par di challenge cu ta e dificultad pa cumpra e unidadnan den tiendanan local y cu bon prijs. Sinembargo, e realisashon di e inisiativa ta posibel danki na e participacion y e sosten firme di diferente organizacionan ruman manera the Rotary Club of Curacao, Rotary Club of Willemstad, Rotary Club of Bonaire, Rotary Club of Kentville (Canada), Rotary Club of Moncton West and Riverview (Canada), and District 7030. Nos ta deseadi expresa nos gradicimento na Bon Bini Cargo pa su yudansainvalorable na e transportacion di e unidadnan aki, un factor critico pa logra e meta di e proyecto.

E Proyecto importante aki ta dirigi riba un comite di spesialista di Rotary Club of Aruba, incluyendo Don de Veer, Orlando Hoevertsz, Lufrido Croes, Ravee Nandwani, Geert Rep, and Frederick Nuboer. Cu nan compromiso y consistencia ta hasi possible e continuidad di e Proyecto.

The Rotary Club of Aruba ta invita e publico pa partisipa den e preservashon di e Water Coolers pa e bon di nos muchanan, garantisando e acceso na awa limpi, potable y friew pa un futuro mas saludable.

Pa haya mas informashon, por fabor tuma contacto cu https://rotaryclubaruba.org”