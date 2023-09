Stimami Sterilisami a recauda 45.000 Florin pa su campaña nacional di sterilisacion na su di dos Summer Sidewalk Sale anual

ORANJESTAD, Aruba – September 25, 2023 – Na su di dos Summer Sidewalk Sale anual Fundashon Stimami Sterilisami a recauda un impresionante 45,000 Florin, superando e total di aña pasa cu 10,000 Florin. Cada florin recauda lo wordo usa directamente pa cubri e proceduranan di sterilisacion di cacho y pushi bou di e programa nacional di sterilisacion di Stimami Sterilisami, cu a sterilisa mas di 34,000 mascota.

E evento exitoso tabata yena cu energia mientras cu bishitantenan tabata disfruta di dealnan increibel riba productonan nobo y usa di hotel, manera matras king-sized, tayo cu copi, serbete, clechi di cama y hopi mas. Ademas tawata tin $1 tacos delicioso di Craft & Lola cu tawata un hit. Un number record di personanan a atende, cu rij formando casi dos ora prome cu e evento a cuminsa.

“E logro extraordinario aki a wordo haci posibel danki na e sosten y contribucionnan generoso di nos estimado partnernan, incluyendo Marriott Vacation Club, Bucuti & Tara Beach Resort, Ritz Carlton, Hyatt Regency Resort, Renaissance Wind Creek Resort, Tara Eco Supplies, Craft & Lola, Holistika Labs, Spazio Realty, HCC Accountants & Tax Advisors, One Love Foundation y Ben Kaufman. Un mencion special ta bai pa One Love Foundation, kende a biaha for di Merca pa haci donacion y traha como boluntario na e evento, subrayando nan compromiso profundo pa nos causa. Nos tambe ta extende nos gratitud sincero na e organisacionnan di rescate cu a participa, cual ta Criojo Trappers, Luna Foundation, Nine Lives Foundation, Sgt Pepper’s Friends, y AWAA, kende a promove adopcion di mascotanan rescata. Un danki di curason tambe ta bai pa Lucho Towing y Total Services pa nan asistencia invaluable cu transporte, asegurando cu e evento core sin problema,” e Directiva di Stimami Sterilisami a anuncia.

Fundashon Stimami Sterilisami

Stimami Sterilisami ta invita henter comunidad Arubano y organisacionnan di rescate pa beneficia di nos programa di subsidio door di registra bo cacho of pushi via www.stimamisterilisami.com. E iniciativa aki ta haci sterilisacion mas accesibel pa tur hende. Sterilisacion ta un aspecto critico pa preveni mascotanan indesea cual ta directamente reduci e poblacion di cacho y pushi riba caya. E esfuerso aki no solamente ta crea un comunidad mas seguro, pero tambe ta beneficia e salud di bo mascota. Uni cu nos den crea un cambio positivo pa nos comunidad y mascotanan.

Fundashon Stimami Sterilisami ta un non-profit organization cu ta uza 100% di tur donacion pa cubri e costonan di sterilisacion pa publico en general y organisacionnan di rescate. E organisacion su bukinan ta habri y ta wordo controla pa asina brinda transparencia total di e uzo di fondonan. Pa esnan cu kier aporta na e gran causa aki, por haci donacion directo na Fundashon Stimami Sterilisami:

Bank:​​​Aruba Bank

Acc. Number:​6012630190

Acc Name:​​FUNDASHON STIMAMI STERILISAMI

Swift code: ​​ARUBAWAX

Stimami Sterilisami ta invita henter comunidad Arubano y organisacionnan di rescate pa beneficia di nos programa di subsidio door di registra bo cacho of pushi via www.stimamisterilisami.com. E iniciativa aki ta haci sterilisacion mas accesibel pa tur hende. Sterilisacion ta un aspecto critico pa preveni mascotanan indesea cual ta directamente reduci e poblacion di cacho y pushi riba caya. E esfuerso aki no solamente ta crea un comunidad mas seguro, pero tambe ta beneficia e salud di bo mascota. Uni cu nos den crea un cambio positivo pa nos comunidad y mascotanan.

Fundashon Stimami Sterilisami ta un non-profit organization cu ta uza 100% di tur donacion pa cubri e costonan di sterilisacion pa publico en general y organisacionnan di rescate. E organisacion su bukinan ta habri y ta wordo controla pa asina brinda transparencia total di e uzo di fondonan. Pa esnan cu kier aporta na e gran causa aki, por haci donacion directo na Fundashon Stimami Sterilisami:

