Minister Endy Croes: CONCACAF HUNTO CU AVB TA CONFIRMA CU SELECCION DI ARUBA LO HUNGA SU NATIONS LEAGUE QUALIFIER NA ARUBA PA PROME BIAHA DESDE AÑA 2016

ORANJESTAD: Recientemente, Minister di Enseñansa y DeporteEndy Croes a reuni cu Presidente di Arubaanse Voetbal Bond (AVB) Sr. Randolf Lacle pa elabora riba diferente punto di interes. Update riba desaroyo di renobacion di Stadion Dakota:Desde maart 2023 renobacion total di Compleho Deportivo Guillermo Prospero Trinidad na Dakota a inicia. Manera Minister Endy Croes a anucia publicamente durante su speech den Stadion GPT Dakota riba e fecha di apertura di campeonato 2021-2022. Ta priminti y ta cumpli. Semper a traha di cerca y den consulta cu AVB, pero tambe cu Athletiekbond y diferente stakeholder pa tur hende ta informa y brinda nan input respecto e proyecto grandi y bunita aki. Minister Endy Croes tin reunionnan structural pa portene cuenta cu tur aspecto y exigencianan di FIFA y WA durante e proceso di renobacion. Pa locual ta trata e Track and Field lo bay inicia apenas den november cu e parti aki cu ta e parti final di e proyecto. A splica presidente di AVB cu tur cos ta canando den “timing” y di acuerdo cu palabracionnan haci na mei 2023 pa asina logra e partinan esencial di e stadion por ta cla na tempo pa Seleccion di Aruba por hunga nan prome wega bek na casdespues di 7 aña, pues desde aña 2016.

Deseo desde inicio ta pa den luna di october Aruba:

Seleccion di Aruba lo hunga su prome wega di CONCACAFNations League bek na Aruba como cu desde 2016 e stadion ta desaproba pa FIFA y CONCACAF y tur nos seleccionnan mestera hunga 7 aña largo weganan clasificatorio pafo di nan pais, estasea na Curaçao of na Florida. Sr. Randlolf Lacle, kende a intermedia varios bes cu FIFA y CONCACAF kendenan a splicadesde inicio si e “pitch” esta si e turf wordo renoba y certifica nastandard di FIFA, CONCACAF lo percura pa Aruba hayaexcepcion pa varios aspecto pa asina hunga nan wega di october2023 na Aruba. Desde luna di mei a duna e garantia respectoesaki y a sinta cu e compania di construccion y tur stakeholder pa nos por realisa esaki. Den e reunion aki a reconfirma e desaroyodi e turf cu ta keda cla prome cu e fecha di october pa asina tin e garantia y aprobacion cu Seleccion di Aruba lo topa Virgin Islands 14 di october proximo na Aruba. Pa final di aña 2023 e stadion lo keda completamente cla y renoba.

Concacaf Nations League:

CONCACAF como Associacion di Futbol tin 41 miembro repartiden 3 liga. Esta League A cu 16 pais, League B cu 16 pais y League C cu 9 pais. Aruba ta cay den League C, esta cu 9 paistotal reparti den (3) pool di 3 pais. Den e proceso aki y di acuerdocu compromiso grandi cu Minister Endy Croes a haci a traves di AVB cu e exigencia basico di CONCACAF lo wordo realisaprome cu october 2023, CONCACAF a tuma e desicion despuesdi a haci varios “site visit” cu FIFA cu lo permiti Seleccion di Aruba hunga su wega clasificatorio 14 di october 2023 na Aruba contra Virgin Islands. Consecuentemente, desde di dos siman di augustus CONCACAF a manda a traves di DHL y pa promebiaha bek desde aña 2016 e caha di material pa e wega oficial di Nations League. (mira attachment). Desde 2016 lamentablementee cahanan aki tabata wordo manda Curaçao of Florida. Caha di material aki ta consisti di bibs, patches pa manga di uniform, spray, etc etc. Finalmente, tanto AVB y Minister di Deporte a keda hopi contento cu un reunion amplio garantisando cu 14 di october proximo Seleccion Masculino di Aruba lo hunga nan Nations League Match aki na Aruba den Stadion GPT na Dakota. Esaki ta otro prueba di vision, pasion, amor pa deporte, deseo-disciplina-dedicasion y determincion pa logra locual bo priminti. Danki AVB pa traha den colaboracion continuo. Aruba prepara pa bin apoya bo Seleccion Masculino di Aruba 14 di octoberproximo.