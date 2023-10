Shara Williams a gradua como Bachelor den Organization, Governance and Management (OGM)

ORANJESTAD – Dia 27 di september 2023, Shara Williams a defende su tesis exitosamente. E titulo di Shara su tesis ta “Navigating The Aruban Social Assistance Program: A Study About Readaptation and Reintegration into The Aruban Labor Market.” Shara a defende su tesis dilanti di e comision di graduacion cu tawata consisti di sra. Nurianne Arias, sra. Valerie Maduro y sra. Chanin Boekhoudt di ‘Directie Sociale Zaken’. Ademas tabata presente decano di Facultad di Arte y Ciencia, dr.Mieke de Droog. Famia di Shara, docentenan di Universidad di Aruba y coleganan tambe tawata presente.

Shara a investiga con mayor soltero ta nabega e sistema di asistencia social esta ‘bijstand’ y con nan ta prepara nan mes pareintegra den e mercado laboral di Aruba.

E participantenan di e investigacion ta mayor soltero cu taactualmente ricibiendo bijstand y mayor cu a ricibi ‘bijstand’ y cu acualmente tin empleo. A base di resultado, por conclui cumayor soltero tin reto pa drenta mercado laboral bek y ta desea di ta mihor prepara den area di conocemento y habilidad pareintegra den mercado laboral.

Un di e recomendacionnan duna na ‘Directie Sociale Zaken’ tapa crea of adapta plan di desaroya plan di asistencia personalisapa e beneficiarionan a base di nan necesidadnan y circunstancianan personal.

Otro recomendacion ta pa Departamento di Progreso Laboral y Departammento di Asunto Social uni y traha hunto cu instituto cu ta ofrece educacion y preparacion pa empleo. Ta recomendapa coopera cu e dicho institutonan aki pa crea y guia e beneficiarionan pa haya acceso na curso pa desaroyoprofessional y certificacion cu ta coresponde cu e expectativananactual den mercado laboral.

Ta gradici e docentenan di e departamento di OGM y profesional cu a yuda of guia Shara como studiante. Tambe ta gradici tur esnan na y pafo di Universidad di Aruba cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.