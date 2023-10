Aruba ta anfitrion di e Cartagena Convention dianan 3 pa 5 di october 2023

ORANJESTAD – A toca Aruba e gran honor di ta e anfitrion di e conferencia di Cartagena Convention cu ta tuma luga dianan 3 pa 5 di october 2023.

Esaki ta e di 20 edicion di e reunion intergubernamental pa e plan di accion pa e programa ambiental di Caribe (IGM20). Durante e mesun periodo aki ta tuma luga e di 17 Conferencia di Partidonan na e Convenio pa e proteccion y desaroyo di e medio ambiente marino di e region di Caribe (COP17). Directie Natuur en Milieu (DNM) tambe lo forma parti di e conferencia di e Convenio di Cartagena.

E evento aki ta e reunion ambiental mas importante di Caribe unda representantenan di gobierno y organisacionnan no gubernamental ta bini hunto pa elabora riba e retonan ambiental y establece solucionnan pa e region di Caribe den su totalidad.

Di e Programa di Medio Ambiente di Nacionnan Uni (UNEP) a bin establece e Programa di Medio Ambiente di Caribe (CEP) na 1981. E programa ta special pa e ‘Wider Caribbean Region (WCR)’, pues e region di Caribe den su totalidad. Door di e programa aki, ta reconoce e importancia, balor, fragilidad y vulnerabilidad di e ecosistema di e lama den region Caribense, WCR. Den e programa tambe a inclui bestia y mata endemico den e region. Despues cu e paisnan den e region a tuma over e Plan di Accion na 1981 cu a conduci na e desaroyonan positivo, a bin establece e Convenio di Cartagena dia 24 di maart 1983.

E Convenio di Cartagena ta e prome y unico tratado regional obligatorio di su categoria. E convenio ta promove e proteccion y desaroyo di e medio ambiente marino. E Convenio di Cartagena ta ratifica pa 26 pais, miembro di Nacionnan Uni den region di Caribe. E areanan cu e convenio ta cubri ta: e Golfo di Mexico, Mar Caribe y e areanan di e Oceano Atlantico cu ta cerca di e region Caribense.

Kico ta e Convenio di Cartagena?

E Convenio pa e Proteccion y Desaroyo di e Medio Ambiente Marino di e WCR (Wider Caribbean Region) conoci como e Convenio di Cartagena, ta un acuerdo legal regional pa e proteccion di e Mar Caribe.

E Convenio cu a tuma over na Cartagena, Colombia riba dia 24 di maart 1983 a drenta na vigor dia 11 di october 1986. E Convenio ta sosteni pa tres acuerdo tecnico di Protocolnan riba Derame di Petroleo, Areanan di Naturalesa Protegi cu ta e protocol concerning Specially Protected Areas and Wildlife (SPAW) y protocol tocante fuentenan di contaminacion cu ta un efecto secundario procedente di actividadnan riba tera cu ta drenta lama – protocol concerning Pollution from Land-Based Sources and Activities (LBS).

A tuma over e Protocol di SPAW den Region di Caribe, riba 18 di januari 1990 y a drenta na vigor dia 18 di juni 2000. E Protocol SPAW ta representa e unico acuerdo regional cu ta legalmente obligatorio pa e proteccion y uzo sostenibel di biodiversidad di costanan y bida marino den e Region di Caribe, WCR.

E Protocol LBS cu a tuma over riba dia 6 di october 1999 a tuma lugar na Aruba e tempo ey, y a bay na vigor dia 13 di augustus 2010. Un total di 15 partido cu a yega na un contract. Esaki ta e unico instrumento of acuerdo regional cu ta obliga e paisnan den e Region di Caribe pa pone atencion na y atende e topico di contaminacion marino for di e fuente di actividad.

Kico e Convenio di Cartagena ta enfoca riba dje?

E Convenio ta cubri mayoria aspecto di contaminacion marino pa cu e partidonan cu ta den e acuerdo y tambe tur locual mester tuma over manera medidanan specifico. E medidanan aki ta inclui prevencion, reducion y/of control di:

contaminacion di barconan

contaminacion causa pa dumping

contaminacion di actividadnan den fondo di lama

contaminacion di aire

contaminacion causa pa actividadnan riba tera

Paisnan cu ta di acuerdo y ta participante na e Convenio tambe, mester:

proteha y preserva ecosistemanan y e habitatnan fragil di especienan cu ta cabando, birando mas tiki den cantidad, bou menasa of ta na peliger.

desaroya plannan tecnico y evaluacion di impacto ambiental di proyectonan di desaroyo.

E Convenio di Cartagena ta traha pa sostene otro convenionan, acuerdonan y compromisonan ambiental global tambe. E conferencia ta un oportunidad importante pa e paisnan di Caribe comparti miho practicanan, desaroya alianzanan, y compromete na actua of tuma accion pa proteha e medio ambiente marino.

Durante e conferencia lo reuni tambe cu stakeholdernan clave di tur e region pa discuti y atende cu/ of enfrenta e retonan ambiental importante pa e region di Caribe.

E Conferencia di e Convenio di Cartagena ta un oportunidad unico pa Aruba profila su mes y demostra compromiso pa cu proteccion ambiental y desaroyo sostenibel. E conferencia tambe ta un oportunidad pa Aruba fortalece su relacion cu otro paisnan di Caribe y pa traha hunto pa crea un futuro mas resiliente y sostenibel pa e region.

Segun e expectativa, e conferencia ta genera beneficio economico pa Aruba, pasobra e ta atrae bishitantenan di rond mundo, specialmente esunnan den Caribe. E conferencia lo duna tambe oportunidad pa negoshinan Arubano demostra nan producto y servicio na un audiencia cu internacional.

Ta invita e publico pa envolvi su mes den e Conferencia di e Convenio di Cartagena door sigui e topiconan di conferencia. E organisadonan di e conferencia lo comparti informacion actual di e conferencia riba e website www.unep.org/cep