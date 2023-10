Dwayne Viotty a gradua como Bachelor den Organization, Governance and Management (OGM)

Dia 8 di September 2023, Dwayne Viotty a defende su tesis exitosamente y a obtene e titulo di ‘Bachelor of Arts’. E graduado a defende su tesis dilanti di e comision di graduacion cu tawata consisti di sra. Yolanda Richardson, sra. Nadia Dresscher-Lambertus, y sra. Charisse Hoen-Daly. Ademas di e comision di graduacion otro invitadonan p.e. famia y amigonan di Dwayne, docentenan y coleganan di Universidad di Aruba tambe a atende e examen final.

E titulo di Dwayne su tesis ta “Bridging the gap Between Ceasing and Achieving: A research on Financial Support for Underprivileged Students”. Dwayne su investigacion ta enfoca riba e perspectiva cu studiante di menos recurso tin riba con Universidad di Aruba (UA) a responde riba e situacion financiero precario di studiante durante e pandemia di COVID. Dwayne a investiga e perspectiva di studiante di UA riba e maneho y posibel falta di provisionan financiero pa yuda studiante cu a enfrenta situacionnan dificil durante e pandemia; specificamente e studiantenan di menos recurso. Tambe Dwayne a investiga con Universidad di Aruba, ademas di yuda studiante financieramente, por motiva studiante di menos recurso pa termina nan estudio no obstante di e retonan financiero cu nan por enfrenta.

E obhetivo central di e tesis ta pa enfitisa e necesidad cu tin pa mas ayudo financiero pa e dicho studiantenan. Un otro obhetivo ta pa encurasha UA pa evalua e posibilidad pa mas maneho cu ta enfoca riba ayudo financiero cu lo motiva studiante di menos recurso pa no rindi y pa nan perservera pa termina nan estudio cu alabez ta yuda nan cambia nan situacion social economico.

Durante e proceso di su investigacion, Dwayne a entrevista studiante cu a atende Universidad durante temporada di COVID y empleado di Universidad di Aruba.

Basa riba e resultadonan di e investigacion, a duna diferente recomendacion. Un di e recomendacionnan ta pa Universidad evalua e posibilidadnan pa crea incentiva cu lo duna bek y motiva studiante di menos recurso. Otro recomendacion ta pa purba baha gasto di e studiantenan dor di uza buki y material digital. Un otro recomendacion ta pa haci posibel pa paga e registracion mensualmente of pa kwartaal.

Ta gradici tur famia y amistad cu a apoya y sostene Dwayne durante su formacion profesional na Universidad. Tambe ta gradici e docentanan di e departamento di OGM y profesional cu a yuda of guia Dwayne como studiante. Dwayne ta duna un danki special na Julisa Jones, Luciano Milliard, y Yolanda Richardson cu a sa di keda motiva Dwayne durante su estudio pa e yega e final. Tambe ta gradici tur esnan pafo di Universidad di Aruba cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.