Aruba AstroFest 2023 – Descubri e misterionan di e universo y presencia un Eclipse Solar Parcial

ORANJESTAD (AAN): Dia 14 di october proximo nos shelo ta preparando pa un baile celestial entre e solo y e luna, esaki ta uno cu bo no lo kier perde cual lo ta un eclipse solar anular. E luna lo proyecta un silueta celestial spectacular, aunke parcial for di nos punto di bista riba e solo. Un spectaculo no comun caminda Aruba henter lo experencia un solo tapa 60%, creando un fenomeno cu hopi hende den e region ta disconoci cune.

Probechando di e evento cosmico aki, e organisacion local di astronomia, ‘Space and Nature Aruba Foundation’ ta sumamente contento di anuncia e ‘Aruba AstroFest 2023’, un evento unico den su forma pa asombra e comunidad cu e maraviyanan di e universo. E evento lo tuma lugar diasabra 14 di october na EPB Hato for di 12:00 PM te cu 4:30 PM di atardi. E organisacion ta extende un invitacion na e comunidad di Aruba pa atende den un exposicion cu sigur lo asombra y hisa bo interes pa sa mas di nos universo.

Kiko por spera na Aruba AstroFest 2023?

– Transmision di e eclipse solar parcial en vivo ariba un screen grandi pa tur por mira.

– Introduccion di e prome Planetario movibel di Aruba – un entrada pa e universo aki mes riba

nos isla.

– Workshops di eclipse Solar y Lunar.

– Presentacion di poster di e International Astronomical Union (IAU).

– Un paseo den e sistema solar y planetanan.

– Presentacion di e telescop construi pa studiantenan di EPB.

– Lo bay tin un cushina cu diferente snacks y cos pa bebe y hidrata durante e evento celestial.

– Diferente organisacion educacional den sencia y tecnologia.

Seguridad ta sumamente importante na e evento! E eclipse solar parcial ta un spectalulo asombroso, pero sumamente preligroso pa mira directamente. Ta suplica pa tur hende cu kier mira e eclipse solar parcial pa bisti solamente brillnan ISO certifica specialmente diseña pa mira eventonan asina. Tambe ta recomenda pa reemplasa brillnan bieu uza den pasado. E eclipse solar parcial lo cuminsa 12:43 PM y ta yega un maximo di 60% pa masomenos 2:27 PM y lo conclui pa masomenos 4:02 PM di atardi. Brillnan pa mira e evento aki ta disponibel pa cumpra via e fundacion su pagina di Facebook como tambe na e evento.

Kiko ta un eclipse solar parcial? Un eclipse solar parcial ta sosode ora un parti di e solo ta wordo tapa pa e luna. E evento aki ta diferente na un eclipse solar total manera Aruba a conoce 26 di februari 1998. Den un eclipse solar anular of parcial e solo y e luna no ta perfectamente alinea y como tal un parti di e solo so ta wordo tapa. Un eclipse solar anular ta wordo jama tambe “Ring of Fire”. Un eclipse solar parcial por sosode mas frecuente.