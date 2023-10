Kiebronan y ladronicianan for di autonan ta lantando cabes na Aruba

Diahuebs for di oranan di madruga a cuminsa cu un avalancha di kiebronan y ladronicia for di autonan. Durante patruya den Spaanslagoenweg polisnan a nota cu ladronnan a bay cu tur 4 taira di un auto y a pone klinkers na lugar di e wiel. Un rato despues a drenta informe di cu na Sero Blanco un hende a scucha alarma di su auto zona y pra a wak pafo e ta mira un hende bruin cu cabey largo core drenta un Getz blauw shinishi y bay. Despues den oranan di madruga un grupo di alomenos 10 hoben ta ser mira na Sabana Liber ta mishi cu autonan pero polis a yega mesora y a haya 2 menor di edad y a bay warda di polis cu nan pa yama nan mayornan. Mientras e otronan a split for di e sitio. Den oranan di mainta mas informe a drenta di ladronicia for di auto na Madiki y tambe na Jan Flemming.