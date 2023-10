DESPUES DI SHETE AÑA WEGA CLASIFICATORIO LO TUMA LUGA NA ARUBA NA COMPLEHO DEPORTIVO GUILLERMO PROSPERO TRINIDAD NA DAKOTA

Tur preparacion ta andando pa dia 14 october 2023, Aruba enfrenta Virgin Islands na cas.

ORANJESTAD: Recientemente, Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes a reuni cu e team di Ministerio di Deporte, kendenan ta Sr. Juni Faro, Sr. Rodymar Geerman y Sr. Kenneth Vrolijk. Den e ocasion aki a papia tocante renobacion di Compleho Deportivo Guillermo Prospero Trinidad. E motibo di e reunion aki ta pa e compromiso cu a haci cu Arubaanse Voetbal Bond (AVB), FIFA y CONCACAF pa haci un wega clasificatorio, dia 14 di october 2023 na Aruba. Desde aña 2016 e stadionnan na Aruba ta desaproba pa FIFA. Pa e motibo aki a pone vision, energia y parti financiero pa renoba e stadion na Dakota y haya un certificacion tanto di FIFA como di World Athletics pa e “track and field”. Acerca di e wega clasificatorio na Aruba dia 14 di october, a haci un compromiso cu CONCACAF y FIFA cu si e yerba artificial wordo poni y certifica prome cu 14 di october, lo haci un excepcion temporario pa Aruba, en bista cu pa shete (7) aña caba Seleccion di Aruba no por a hunga su “home games” aki y mester a hunga e weganan clasificatorio na Florida of Curaçao. Den e caso aki, a confirma cu CONCACAF Nations League lo tuma luga den Compleho Deportivo Guillermo Prospero Trinidad cu e tribuna band’i pabou cera y si den caso cu instalacion di luz no ta cla, ta permiti pa e tuma luga parti atardi. Durante e reunion a traha un lista largo di compromiso, a reparti e responsabilidadnan entre AVB, FFD, Fundacion Lotto pa Deporte y Ministerio di Deporte pa hunto logra e meta. Cada persona a haya un tarea y a cumpli cu nan responsalidad. Cada tres dia a reuni pa evalua e lista y analisa kico tur a cumpli pa dia 14 october proximo Seleccion di Aruba enfrenta Virgin Islands den un wega clasificatorio na cas.