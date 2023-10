PUEBLO DI ARUBA TA CORDIALMENTE INVITA PA E APERTURA DI BASEBALL IN PARADISE DIA 9 DI OCTOBER NA JOE LAVEIST SPORT PARK

ORANJESTAD: Durante conferencia di prensa diaranson ultimo, Sr. Shurty Tremus organisado di Baseball in Paradise a indica cu e aña aki un bes mas e torneo di baseball ta tumando luga na Aruba. Sr. Tremus a agrega cu 38 ekipo di, entre otro, Boneiro, Curaçao, Hulanda, Mexico y Aruba ta batayando den e torneo aki. Un total di 130 wega ta wordo hunga den e siman di 9 pa 14 di october den e siguiente categorianan: U12, U14, U16 y U19. E weganan ta tuma luga na, entre otro, Joe Laveist Sport Park, Duracell Ballpark (Dragon Hitters Ballpark), Xander Bogaerts Ballpark, Crismo Angela y Nadi Croes Ballpark y Centro Bario Noord. Durante e conferencia di prensa, Sra. Nenny Kamperveen a indica cu dia 9 di october 2023, e apertura di Baseball in Paradise ta tuma luga na Joe Laveist Sport Park y ta invita e comunidad di Aruba pa bin apoya nos hobennan. Sr. Tremus a enfatisa cu e organisacion di Future Stars Baseball Academy sigui traha duro pa e proyecto di Baseball in Paradise sigui crece den futuro. Sr. Tremus a comparti cu e plan pa otro aña ta pa organisa Softball in Paradise pa e hobennan. Concluyendo, Sr. Shurty Tremus ta invita Pueblo di Aruba pa bin presencia e weganan pa duna sosten y apoyo na e hobennan y pa asina e di tres (3) edicion di Baseball in Paradise bira un exito un bes mas.