Aeropuerto di Aruba y Air Century ta amplia conexion Vuelo nobo for di Punta Cana pa Aruba  

Aeropuerto di Aruba (AUA Airport) ta contento di anuncia un expansion importante di nan red di sosten di su aerolinea socio, Air Century, cu a transporta mas di 13.500 pasahero pa Aruba desde aña 2018. Recientemente Air Century a confirma cu nan lo expande nan conexion p’e isla door di agrega un vuelo directo cu lo bula henter aña for di Punta Cana, Republica Dominicana (PUJ) pa Aruba (AUA)

Riba dialuna dia 2 di october 2023, Aeropuerto di Aruba tabatin e honor di yama bonbini na e ekipo di Air Century, lidera pa Felipe Gutiérrez, Director Comercial di Air Century, Solandry Fuentes, Station Manager na Aruba, Linette De Los Santos, Sales Executive y Cinthya Báez, Senior Marketing Coordinator.

Mester menciona cu Barbara Brown, siendo e Chief Revenue Development & Communications Officer di AAA, Jo-Anne Meaux-Arends, Aviation Business Development Executive di AAA y henter e ekipo di Aviation Business Development a organisa diferente debate fructifero tocante e desaroyo di servicio aereo y e plannan strategico di Air Century pa aña 2023 y 2024.

Durante e reunion aki, Air Century a reafirma nan compromiso pa amplia e servicionan na Aruba. Un di e avancenan clave cu a discuti tabata e ruta di Punta Cana pa Aruba, cu ta cla pa ranca sali dia 15 di december 2023. Operando tres biaha pa siman (dialuna, diaranson y diabierna) lo bula cu un avion CRJ-200 riba e ruta nobo aki, cu ta ofrece 50 stoel riba cada vuelo. Ta spera cu e genera 150 asiento semanal adicional, mehorando e posibilidadnan di biahe entre Republica Dominicana y Aruba.

E ruta nobo di PUJ-AUA no lo beneficia unicamente e pasaheronan cu ta biaha desde Aruba sino tambe lo fungi como un hub fundamental pa Air Century cu ta conecta e pasaheronan na varios destinacion manera Havana, St. Maarten, Cartagena, Corsou y Puerto Rico. E aerolinea tin plan ambicioso pa sigui expande su operacionnan cu rutanan directo pa Miami, New York y Cancun y ademas tin pensa di fortalece e conectividad di e biaheronan di Caribe pa Norte America.

Ademas di e ruta aki, Air Century tin plan pa fortalece su flota door di agrega dos avion CRJ-700 den luna di november di e aña aki y ta anticipa di tin un mayor expansion di flota den aña 2024. E avionnan aki, cu un capacidad di aproximadamente 70 stoel, lo impulsa e conectividad entre Aruba y Republica Dominicana den forma significativo.

Detaye di vuelo JBQ-AUA

Actualmente Air Century ta opera e ruta di Santo Domingo (JBQ) – Aruba (AUA) riba diaranson y domingo cu un tarifa desde 155 dollar.

Vuelo Salida Yegada AUA – JBQ 02:00 PM (AUA) 03:10 PM (JBQ) JBQ – AUA 12:00 PM (JBQ) 13:10 PM (AUA)

Detaye di vuelo PUJ-AUA

E ruta nobo di PUJ-AUA lo bula riba dialuna, diaranson y diabierna cu prijsnan cuminsando for di 199 dollar.

Vuelo Salida Yegada AUA – PUJ 10:00 AM (AUA) 11:15 PM (PUJ) PUJ – AUA 04:30 PM (PUJ) 05:45 PM (AUA)

Pa mas informacion tocante e schedule di Aeropuerto di Aruba, por fabor subi Aruba Airport’s Flight Schedule. Pa book bo vuelo pa Santo Domingo y Punta Cana cu Air Century, por subi Air Century Booking.

Tocante Air Century

Air Century ta un aerolinea reconoci cu ta conta cu mas di tres decada di experiencia, specialisa den biahe pa Caribe y Republica Dominicana. A funda e aerolinea na aña 1992 y cu tempo e aerolinea a construi un reputacion di confiabilidad, prijs rasonabel y un servicio excepcional na su clientenan. Cu un flota cu ta den crecemento y un expansion di ruta, Air Century ta un opcion confiabel tanto pa biahe di negoshi como tambe pa biahe di placer.

Tocante Aeropuerto di Aruba

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 22 diferente

aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña y cu buelonan pa 22 diferente ciudad 34 diferente destinacion directo rond di mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta sirbi 77% ta for di Merca y Canada, 13% for di Latino America, 6% for di Europa y 4% for di Antia Hulandes te cu luna di augustus 2023. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa bira un aeropuerto sostenibel, sigur y a prueba di futuro, den region Latino Americano & Caribense, brindando un luga di trabou confiabel, facilidad di un aeropuerto moderno y un servicio excelente cu ta e refleha hospitalidad Arubiano, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Conoce mas di loke ta pasando na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta

cu AUA airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport,

Instagram.com/arubaairport/

6 di october 2023

Aruba Airport and Air Century Expand Connectivity with New Year-Round Route from Punta Cana, Santo Domingo to Aruba

ORANJESTAD – Aruba Airport (AUA) is thrilled to announce a significant network expansion with the support of its trusted airline partner, Air Century, which has flown over 13,500 passengers to Aruba since 2018. Air Century recently confirmed that it will be expanding its connection to the island by adding a new direct, year-round flight from Punta Cana, Dominican Republic (PUJ) to Aruba (AUA).

On Monday, October 2, 2023, Aruba Airport had the privilege of hosting the Air Century team, led by Air Century’s Commercial Director, Mr. Felipe Gutierrez, Station Manager in Aruba, Ms. Solandry Fuentes, Sales Executive, Ms. Linette De Los Santos, and Sr. Marketing Coordinator, Ms. Cinthya Baez. Aruba Airport’s Chief Revenue Development & Communications Officer, Ms. Barbara Brown, Aviation Business Development Executive, Mrs. Jo-Anne Meaux-Arends, and the Aviation Business Development team engaged in fruitful discussions about Air Century’s air service development and strategic plans for 2023 and 2024.

During this meeting, Air Century reaffirmed its commitment to expanding its services in Aruba. One of the key developments discussed was the upcoming route from Punta Cana to Aruba, set to launch on December 15, 2023. Operating three times a week (Mondays, Wednesdays, and Fridays), this new route will be serviced by a CRJ-200 aircraft, offering 50 seats per flight. It is expected to generate an additional 150 weekly seats, enhancing travel possibilities between the Dominican Republic and Aruba.

The new PUJ-AUA route will not only benefit passengers traveling from Aruba but also serve as a pivotal hub for Air Century, connecting travelers from various destinations such as Havana, St. Maarten, Cartagena, Curacao, and Puerto Rico. The airline has ambitious plans to further expand its operations with direct routes to cities like Miami, New York, and Cancun, further strengthening connectivity for travelers from the Caribbean to North America.

In addition to this route, Air Century plans to strengthen its fleet by adding two CRJ-700 aircraft in November 2023, with further fleet expansion anticipated in 2024. These aircraft, boasting a seating capacity of approximately 70 seats, will significantly boost connectivity between Aruba and the Dominican Republic.

“We are thrilled to welcome Air Century’s expanded services from Punta Cana to Aruba. This aligns perfectly with our commitment to continuously improve point to point connectivity for travelers and connections to the Caribbean and beyond. We highly value our partnership with Air Century and look forward to offering our passengers even more convenient and affordable travel options”, said Aviation Business Development Executive, Mrs. Jo-Anne Meaux-Arends.

Flight Details:

JBQ-AUA

Air Century currently operates the Santo Domingo (JBQ) – Aruba (AUA) route on Wednesdays and Sundays with airfares starting at $155.

Flights Departure Arrival AUA to JBQ 02:00 PM (AUA) 03:10 PM (JBQ) JBQ to AUA 12:00 PM (JBQ) 13:10 PM (AUA)

PUJ-AUA

The new PUJ-AUA route will be operated on Mondays, Wednesdays, and Fridays with fares starting at $199.

Flights Departure Arrival AUA to PUJ 10:00 AM (AUA) 11:15 PM (PUJ) PUJ to AUA 04:30 PM (PUJ) 05:45 PM (AUA)

For more information about Aruba Airport’s flight schedules, please visit Aruba Airport’s Flight Schedules. To book your flights to Santo Domingo and Punta Cana with Air Century, please visit Air Century Booking.

About Air Century

Air Century is a renowned airline with over three decades of experience, specializing in Caribbean and Dominican Republic travel. Established in 1992, the airline has built a strong reputation for reliability, affordability, and exceptional customer service. With a growing fleet and expanding route network, Air Century is a trusted choice for both business and leisure travelers. Learn more at Air Century’s About Us page.

About AUA Airport

AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with 22 different airlines operating into Aruba contributing to processing over 2.5 million passengers per year and providing air service to 22 cities and 34 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 77% from the United States & Canada, 13% from Latin America, 6% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean, year to date, August 2023. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/ and Linkedin.com/ArubaAirport.

Date: October 6, 2023

El aeropuerto de Aruba y Air Century amplían la conectividad con una nueva ruta durante todo el año desde Punta Cana, Santo Domingo a Aruba

ORANJESTAD – El Aeropuerto de Aruba (AUA) se complace en anunciar una importante expansión de la red con el apoyo de su aerolínea socia de confianza, Air Century, que ha transportado a más de 13.500 pasajeros a Aruba desde 2018. Air Century confirmó recientemente que ampliará su conexión a la isla, agregando un nuevo vuelo directo durante todo el año desde Punta Cana, República Dominicana (PUJ) a Aruba (AUA).

El lunes 2 de octubre de 2023, el Aeropuerto de Aruba tuvo el privilegio de recibir al equipo de Air Century, encabezado por el Director Comercial de Air Century, Sr. Felipe Gutiérrez, la Gerente de Estación en Aruba, Sra. Solandry Fuentes, la Ejecutiva de Ventas, Sra. Linette De Los Santos, y la Coordinadora de Marketin Sra. Cinthya Báez. La Jefa de Desarrollo de Ingresos y Comunicaciones del Aeropuerto de Aruba, Sra. Barbara Brown, la Ejecutiva de Desarrollo de Negocios de Aviación, Sra. Jo-Anne Meaux-Arends, y el equipo de Desarrollo de Negocios de Aviación mantuvieron fructíferas conversaciones sobre el desarrollo del servicio aéreo de Air Century y los planes estratégicos para 2023 y 2024.

Durante esta reunión, Air Century reafirmó su compromiso de ampliar sus servicios en Aruba. Uno de los desarrollos clave discutidos fue la próxima ruta de Punta Cana a Aruba, que se lanzará el 15 de diciembre de 2023. Operando tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes), esta nueva ruta será atendida por un CRJ-200. avión, que ofrece 50 asientos por vuelo. Se espera que genere 150 asientos semanales adicionales, mejorando las posibilidades de viaje entre la República Dominicana y Aruba.

La nueva ruta PUJ-AUA no sólo beneficiará a los pasajeros que viajen desde Aruba, sino que también servirá como centro neurálgico para Air Century, conectando a los viajeros desde varios destinos como La Habana, San Martín, Cartagena, Curaçao y Puerto Rico. La aerolínea tiene planes ambiciosos de seguir ampliando sus operaciones con rutas directas a ciudades como Miami, Nueva York y Cancún, reforzando aún más la conectividad de los viajeros del Caribe con Norteamérica.

Además de esta ruta, Air Century tiene previsto reforzar su flota con la incorporación de dos aviones CRJ-700 en noviembre de 2023, y se prevé una nueva ampliación de la flota en 2024. Estas aeronaves, con una capacidad aproximada de 70 asientos, impulsarán significativamente la conectividad entre Aruba y la República Dominicana.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a los servicios ampliados de Air Century desde Punta Cana a Aruba. Esto se alinea perfectamente con nuestro compromiso de mejorar continuamente la conectividad punto a punto para los viajeros y las conexiones con el Caribe y más allá. Valoramos mucho nuestra asociación con Air Century y esperamos poder ofrecer a nuestros pasajeros opciones de viaje aún más convenientes y asequibles”, dijo la Ejecutiva de Desarrollo de Negocios de Aviación, Sra. Jo-Anne Meaux-Arends.

Detalles del vuelo:

JBQ-AUA

Air Century actualmente opera la ruta Santo Domingo (JBQ) – Aruba (AUA) los miércoles y domingos con tarifas aéreas a partir de $155.

Vuelos Salida Llegada AUA – JBQ 02:00 PM (AUA) 03:10 PM (JBQ) JBQ – AUA 12:00 PM (JBQ) 13:10 PM (AUA)

PUJ-AUA

La nueva ruta PUJ-AUA se operará los lunes, miércoles y viernes con tarifas desde $199.

Vuelos Salida Llegada AUA – PUJ 10:00 AM (AUA) 11:15 PM (PUJ) PUJ – AUA 04:30 PM (PUJ) 05:45 PM (AUA)

Para obtener más información sobre los horarios de vuelo del Aeropuerto de Aruba, visite Horarios de vuelo del Aeropuerto de Aruba. Para reservar sus vuelos a Santo Domingo y Punta Cana con Air Century, visite Air Century Booking.

Acerca de Air Century

Air Century es una aerolínea de renombre con más de tres décadas de experiencia, especializada en viajes al Caribe y la República Dominicana. Fundada en 1992, la aerolínea se ha forjado una sólida reputación de fiabilidad, asequibilidad y excepcional servicio al cliente. Con una flota en crecimiento y una red de rutas en expansión, Air Century es una opción de confianza tanto para viajeros de negocios como de placer. Obtenga más información en la página Quiénes somos de Air Century.

Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)

El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos más transitados de la región del Caribe, con 22 aerolíneas diferentes operando en Aruba contribuyendo a procesar más de 2,5 millones de pasajeros por año y brindando servicio aéreo a 22 ciudades y 34 destinos sin escalas en todo el mundo. Los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA comprenden el 77% de los Estados Unidos y Canadá, el 13% de América Latina, el 6% de Europa y el 4% del Caribe holandés, en lo que va del año, agosto de 2023. El Aeropuerto AUA atribuye esto a la estabilidad económica y clima político, población hospitalaria y multilingüe y entorno seguro. La aspiración del Aeropuerto AUA es convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y preparados para el futuro de la región de América Latina y el Caribe, brindando un lugar de trabajo confiable, instalaciones aeroportuarias modernas y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad de Aruba, contribuyendo a un futuro próspero para Aruba. .

Obtenga más información sobre lo que está sucediendo en el aeropuerto AUA visitando www.airportaruba.com y conéctese con el aeropuerto AUA en twitter.com/Aruba_Airport, facebook.com/ArubaAirport, instagram.com/arubaairport/ y linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: Octubre 6, 2023