E portanan di Casita Geel lo habri un biaha mas pa publico.

Durante un conferencia di prensa directora di Stichting Monumentenfonds Aruba (SMFA), Anne Witsenburg, a anuncia cu entrante 1 oktober 2023 e monumento conoci bou di e nomber Casita Geel tin un huurdo nobo.

Den e ultimo luna SMFA a traha intensivamente den adaptacion di e edificio pa su funcion nobo y awor e cas di cunucu aki construi na principio di siglo 20 lo keda conberti den un lugar di entretenimiento pa tanto local como turistanan bou di e nomber; Moonshine Daiquiri Co.

Tonya Shenkin, co-propietario di Moonshine Daiquiri Co. Ta conta cu for di 23 aña pasa cu el a yega Aruba pa prome biaha a bisa su mes cu un dia e lo biba akinan. Y awor e tin su propio cas na Aruba y su propio negoshi.

E tin experiencia amplio den e industria di clubnan nocturno caminda cu a maneha cuatro club di su famia den e area di New York/ New Jersey. Asina su pasion pa hospitalidad a cuminsa y semper su meta ta pa e bishitantenan por laga tur nan preocupacionnan na porta y crea un experiencia memorabel.

Na 2020 durante e pandemia di Covid el a tuma e decision di sigui su soñonan; costrui su propio cas y inicia su propio negoshi na Aruba.

Awor ta asina leu cu e ta cla pa comparti su amor pa e isla cu e localnan y turistanan di rond mundo.

Moonshine Daiquiri Co.

Tonya a splika cu Moonshine Daiquiri Co. di cual e ta co propietario hunto cu Jerome Barendregt, ta un concepto cu el a bin cune despues di biahenan haci durante e añanan. E ta encera un mescla di locual e ta disfruta y ta sinti cu un isla cu ya tin asina hopi di ofrece toch tabata falta. E tabata sa den ki area e lo tabata kier su localidad pero nunca por a imagina cu e lo por a ocupa un monumento historico manera Weststraat 15. Pa Tonya esaki tabata e cherry riba e bolo paso e lo por asina contribui tambe na preserva un parti di Aruba su historia y trece un bida nobo den e monumento aki.

Moonshine Daiquiri and Co. lo ta un espacio familiar caminda tur hende ta bon bini. Cruceronan lo bende tickets pa Moonshine Daiquiri Co. Como parti di nan excursionnan y esaki lo inclui un tour di Weststraat 15, 2 ora di ‘paint and sip class’ . Lo tin tour cada 2 ora entre 10 or di mainta pa 6 or di atardi. Tambe lo ta habri pa publico en general y parti anochi lo tin otro actividadnan pa publico, eventonan priva y fundraisers pa yuda instancianan caritativo local.

Den un esfuerzo pa duna bek na e comunidad lo ofrece tambe e oportunidad na localnan pa bende nan produnctonan traha na Aruba. Pronto lo tene un job fair pa busca instructornan pa nan lesnan di pintamento, bar tenders, host, waiter, musiconan etc.

E mision di Moonshine Daiquiri Co. Ta pa un y tur bay bek cu bunita recuerdonan y e mesun amor y aprecio cu Tonya tin pa Aruba.

Casita Geel

Casita Geel ta un cas di cunucu construi na aña 1908 na crusada di Caya Betico Croes y Waterweg, pega cu e actual edificio di Aruba Bank. Probablemente e parti central di e cas a ser construi na 1860 pa un Franses y na 1908 a wordo cumpra pa Sr. Richard Johan Eman van der Biest kende tabata casa cu Catharina van der Biest- Oduber. Di e matrimonio aki a nace seis yu cual tur seis a lanta den e cas aki. Un di e yiunan Frederica van der Biest- Eman a casa cu John Gerard Eman, fundador di e prome instituto financiero di Aruba, Aruba Bank. For di aña 1999 e cas a keda inhabita y no a ser uza mas.

Na aña 2000 cu e meta pa preserva e casita aki pa futuro generacionnan y evita e bay perdi a dicidi pa muda esaki pa un locacion nobo na Weststraat. Pa aloca e monumento a busca un tereno den Oranjestad mes paso akinan ta caminda cu e cas di cunucu mester a keda mirando cu ta den e area aki so por a haya e tipo di casnan aki. Un otro punto importante tabata cu mester a haya un tereno caminda por a aloca e cas mescos cu na su tereno original na un distancia di 14 meter for di e rooilijn esaki ta ser considera un locacion historico. Asina a logra yega na e tereno caminda e edificio ta actualmente despues cu e tereno a keda traspasa pa Stichting Monumentenfonds Aruba. Esaki ta e unico biaha cu na Aruba a muda un monumento completamente.

Despues di a fungi como museo, oficina, restaurant awor e Casita Geel lo ta e cas nobo di Moonshine Diaquiri and Co.

E team di SMFA ta desea Tonya y Jerome hopi exito y hunto nos lo sigui preserva e pasado pa futuro!