[VIDEO] Persona cu problema di salud mental tabata cana cu 2 arma di candela ofreciendo esakinan pa bende!

Dialuna anochi a drenta informe di cu tin un homber canando den bario di San barbola ofreciendo 2 arma di candela den un tas, mesora a dirigi patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e bendedor aki lo ta bisti na preto canando cu un tas den cual tin 2 arma di berdad. Polis a busca rond pero no a topa cu e persona aki mas den e area. Mas despues a drenta otro informe di cu e persona aki lo ta ofreciendo e armanan aki na Shiribana. Polisnan a dirigi nan mes eybanda y eynan a bin topa cu e persona cu ta cuadra cu e descripcion y a nota cu ta un conocido di nan cual tin problema di salud mental. Nan a acerke cu tactica y a listre y den su tas a logra haya un arma di candela so y a confisca esaki y a detene. Polis a busca den un cas sospechoso pa wak si ta haya e otro arma pero no a logra. Mas polis a bini pa sigi yuda rondia den e cas cu permiso di e doño pero no a logra haya e arma.