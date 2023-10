Diaranson anochi a drenta informe di cu un persona a topa un chauffeur burachi cu no ta den condicion pa stuur un auto y a logra kita e yabi for di dje na e pompstation na Paradera, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a nota cu e homber enberdad no ta den condicion pa stuur y pa su mesun bon y tambe pa seguridad di otronan den trafico polis a ofrece un lift pa su cas no mucho leu di eynan y ela acepta. Polis a sera y lock e auto y a duna e homber un lift.