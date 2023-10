Update Encuesta Forsa Laboral 2023

Entrante 15 di september 2023 Oficina Central di Estadistica(CBS) conhuntamente cu Departamento di Labor yInvestigacion (DAO) y Centrale Bank di Aruba (CBA) taehecuta e Encuesta di Forsa Laboral 2023 (LFS2023). E LFS2023 tin como meta principal pa haya un bista detaya yactual di e mercado laboral di Aruba. Tambe lo colecta informacion di e caracteristicanan di personanan cu taparticipa y tambe di esnan cu no ta participa na e mercado laboral. Di e forma aki por haci analisis profundo di e composicion di e mercado laboral di Aruba y tambe por compila indicadornan importante, manera e.o. e tasa di empleo y desempleo na Aruba, e grado di participacion di hende homber y hende muhe na e mercado laboral y e nivel di educacion di esnan cu ta emplea y no ta emplea.

Update

Te cu diahuebs mainta 12 di october 2023 ya a colecta informacion di 1500 hogar.

Privacidad

Mester enfatisa cu tur informacion lo wordo procesa anonimamente y lo wordo publica solamente den forma agrega. E informacion colecta lo yuda esnan encarga custipulacion y ehecucion di maneho riba tereno laboral pa haciesaki cu mas efectividad y basa riba datonan actual di Aruba. E informacion colecta tambe lo sirbi pa informa esnan den sector priva como tambe esnan den sector di enseñansa yinvestigacion, y e publico en general di e desaroyonan masrecien riba e mercado laboral di Aruba.

E privacidad di cada hogar y cada persona cu ta participa na e LFS2023 ta wordo garantiza pa e team di investigacion (CBS, DAO y CBA). E informacion colecta lo contribui na duna un bista completo di e desaroyonan actual riba e mercado laboral di Aruba. Pesey e participacion di cada hogar y cada persona cu wordo acerca pa nos team di encuestadornan ta esencial!

Nos ta gradici tur hogar y tur persona di antemano pa nanparticipacion na e LFS2023. Pa mas informacion tocante e Encuesta di Forsa Laboral 2023 por tuma contacto libremente cu e team di CBS/DAO di dialuna pa diabierna durante ora di oficina (7:30 am – 4:30 pm), na number di telefoon 524-7433/523-7720 of por manda un e-mail na cbs@setarnet.aw of via directiearbeid@aruba.gov.aw