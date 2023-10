Bringamento na The Village a termina cu un hende hinca y polis tabata busca un hende bisti na cora canando cu arma di candela

Diadomingo madruga a drenta informe di un pelea formal cu un persona cu un hinca y un persona canando cu arma di candela, pa un bruhamento/ ekibocacion central di polis a dirigi patruyanan di Sanicolas na Village unda eynan no a bin encontra cu nada fuera di lo normal. Despues a drenta informe di cu ta trata di The Village banda di e hotelnan highrise. Eynan un persona a ser propina cu un hinca pero a ser hiba hospital cu auto particular. Polis a busca e unico persona bisti full na cora pero no a bin encontra cun’e.