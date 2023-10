Afgestudeerd aan de Universiteit van Aruba, Kiara Kaïna Arends.

ORANJESTAD – Op vrijdag, 6 oktober, 2023, verdedigde Kiara Kaïna Arends haar scriptie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bij de Universiteit van Aruba met als onderwerp:

“First use or first registration: Are trademarks protected in the declaratory system of Aruban Trademark law, in accordance with the principle of concordance?”

De examencommissie bestond uit de leden:

dr. Ngo Chun Luk dr. Ruth Bonnevale-Kok (i.p.v. mr. dr. Kalpana Tyagi) Lincoln D. Gomez

De Universiteit van Aruba feliciteert Kiara Kaïna Arends van harte met het behaalde resultaat.

Relato di Prensa

A gradua di Universidad di Aruba, Kiara Kaïna Arends.

ORANJESTAD – Dia 6 di octber 2023, a gradua na e Facultad di Ley na Universidad di Aruba, Kiara Kaïna Arends.

El a gradua defendiendo su tesis titula:

“First use or first registration: Are trademarks protected in the declaratory system of Aruban Trademark law, in accordance with the principle of concordance?”

Miembronan di e comision di examen tawata:

dr. Ngo Chun Luk dr. Ruth Bonnevale-Kok (i.p.v. mr. dr. Kalpana Tyagi) Lincoln D. Gomez

Universidad di Aruba ta felicita Kiara Kaïna Arends cu su logro.