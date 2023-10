Awe ta bo chens di gana 925 mil florin cu Lotto 5 Sorteo ta awe nochi

ORANJESTAD, Aruba – 18 di october, 2023: Diasabra ultimo Lotto 5 no a conoce ningun ganado cu

ta pone e jackpot pa awe diaranson tin e suma di 925 mil florin. Lotto 5 ta costa solamente 4 florin y bo

por combina bo 5 numbernan for di 01 te cu 35, si bo no sa cua numbernan pa kies, bo ta puntra bo

rebendedor pa un loco y asina bo ta den wega pa bira e feliz ganado(ra) di e jackpot di 925 mil florin cu

Lotto 5.

Sorteo di Lotto 5 ta hunga awe diaranson pa 7.45PM y por cumpra bo ticket na bo rebendedor faborito of

riba Lotto Online te cu 7.30PM.

Lotto, E Loteria di Aruba tin diferente wega, Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number di Korsou

di Lotto, Lucky 3, Multi-X, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega y cu su Mega Plus y e diferente weganan di

Raspa y Gana y Instacash. Tambe lo por hunga Lotto Online door di bishita: bit.ly/3oIz5K9 pa por

registra. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia

bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e

comision di subsidio.