Detencionnan di mainta ta relaciona cu un investigacion na K.I.A.

Bao guia di Ministerio Publico, Polis a detene awe siete sospechoso durante huiszoekingnan na cinco adres na Primavera, Rancho, Madiki, Paradera y Savaneta. Esaki relaciona cu un investigacion penal di corupcion bao bewakernan di prison. Tres di e sospechosonan ta bewaker den KIA.Durante e huiszoekingnan a confisca, entre otro, droga. E investigacion ta andando y mas detencion no ta wordo exclui. E investigacion ta den man di Cuerpo Policial di Aruba, cu ta inclui tambe rechercheurnan di RST, a base di e protocol en cuanto cooperacion specializa di recherche entre e paisnan den Reino.

Aanhoudingen

Onder leiding van het openbaar ministerie, heeft de politie vandaag in verband met een strafrechtelijk onderzoek naar corruptie onder gevangenbewaarders zeven verdachten aangehouden bij huiszoekingen op een vijftal adressen in Primavera, Rancho, Madiki, Paradera en Savaneta. Drie van de verdachten zijn gevangenbewaarder bij het KIA. Bij de huiszoekingen zijn, onder andere, drugs in beslag genomen. Het onderzoek is nog gaande en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het onderzoek is in handen van een team van het Korps Politie Aruba, waar ook rechercheurs van het RST onderdeel van zijn op basis van het protocol inzake gespecialiseerde recherchesamenwerking tussen de landen binnen het Koninkrijk.